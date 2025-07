Políticos de esquerda reagem ao anúncio da sanção de Moraes com Lei Magnitsky pelo governo Trump

Deputada Gleisi Hoffmann afirma que ato é ‘violento’ e ‘arrogante; líder do PT na Câmara posta que ‘defender Moraes é defender o Brasil’

Fellipe Sampaio/STF Estados Unidos anunciaram que todos os eventuais bens de Moraes nos país estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele



O ministro do STF Alexandre de Moraes sofreu sanções do governo Donald Trump, com a Lei Magnitsky, que serve para punir estrangeiros. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro norte-americano. Os Estados Unidos anunciaram que todos os eventuais bens de Moraes nos país estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele. O ministro também não pode realizar transações com cidadãos e empresas dos EUA — usando cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo.

A decisão americana imediatamente repercutiu e gerou declarações de autoridades e políticos. Veja a seguir:

Deputada federal Gleisi Hoffmann afirma que ato é ‘violento’ e ‘arrogante’:

A nova sanção do governo Trump ao ministro Alexandre de Moraes é um ato violento e arrogante. Mais um capítulo da traição da família Bolsonaro ao país. Nenhuma Nação pode se intrometer no Poder Judiciário de outra. Solidariedade ao ministro e ao STF. Repúdio total do governo Lula… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 30, 2025

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, afirma que ‘defender Moraes é defender o Brasil’:

Defender o ministro Alexandre de Moraes é defender o Brasil, a independência do Poder Judiciário, a democracia e a soberania nacional contra a tentativa de nos submeter como colônia. Não se trata de ataque a uma pessoa, mas ao nosso país! Prestamos nossa total solidariedade. Os… — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) July 30, 2025

Deputada federal Sâmia Bonfim reafirma ‘nossa defesa de um país soberano e nos colocamos ao lado dos que defendem as liberdades democráticas:

Que vergonha um deputado federal conspirar contra o Brasil e comemorar a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Não bastasse operar a sanção de 50% sobre os produtos brasileiros. Até onde vai a sanha pela impunidade de seu pai? Chantagens,… — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) July 30, 2025

Deputada federal Fernanda Melchionna diz que ‘chantagem continua e agora atacando diretamente o ministro’:

🚨Urgente! O governo Trump sanciona o ministro do STF Alexandre de Moraes aplicando lei Magnitsky. A chantagem continua e agora atacando diretamente o ministro, que a partir dessa lei não poderá ir até os Estados Unidos, assim como utilizar o sistema bancário do país, como… pic.twitter.com/JY3DVU6OIW — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) July 30, 2025

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirma que Moraes ‘está sendo punido por fazer exatamente aquilo que a Constituição manda’:

Trump decidiu sancionar Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky. Moraes está sendo punido por fazer exatamente aquilo que a Constituição manda: aplicar a lei contra quem quis derrubar um governo eleito pelo voto popular. Tudo que o Judiciário dos EUA não conseguiu fazer contra… — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) July 30, 2025

Líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT-CE), chamou as sanções de ‘conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil’:

GRAVÍSSIMO! Fruto da conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil, Trump sanciona o Ministro Alexandre de Moraes com base na chamada Lei Magnitsky. Isso não é apenas uma afronta a um ministro do Supremo (o que já é grave) — é um ataque direto à democracia brasileira e à… — José Guimarães (@guimaraes13PT) July 30, 2025

Deputada federal Carol de Toni (PL-SC) afirmou que a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes ‘é a resposta internacional aos abusos, à censura e à perseguição política que o Brasil vive’:

🚨 MAGNITSKY É REAL! 🚨

A lei americana mais dura contra violadores de direitos humanos foi aplicada a uma autoridade brasileira: Alexandre de Moraes. ❌ Bens e contas congelados nos EUA

❌ Proibição de entrada no país

❌ Isolamento do sistema financeiro global

❌ Suspensão de… pic.twitter.com/71h1JHWOg7 — Carol De Toni (@CarolDeToni) July 30, 2025

