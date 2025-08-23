Jovem Pan > Notícias > Mundo > Presidente da Coreia do Sul destaca laços de amizade com Japão antes de encontro com Trump

O líder sul-coreano ainda enfatizou que, em um momento em que o comércio global e a segurança estão abalados, é mais importante do que nunca que os dois países cooperem

  • 23/08/2025 08h30
Foto de Ahn Young-joon / POOL / AFP O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, fala durante uma coletiva de imprensa no gabinete presidencial em Seul, em 4 de junho de 2025. (Foto de Ahn Young-joon / POOL / AFP) 'O Japão e a Coreia do Sul podem cooperar em muitas áreas'

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, realizou uma cúpula com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, em Tóquio, neste sábado (23), e enfatizou a importância de deixar de lado as diferenças e cooperar em áreas comuns.

“O Japão e a Coreia do Sul podem cooperar em muitas áreas, mas também têm conflitos por estarem tão próximos geograficamente”, disse Lee, que pediu um maior diálogo por meio da “diplomacia de vaivém”.

O líder sul-coreano ainda enfatizou que, em um momento em que o comércio global e a segurança estão abalados, é mais importante do que nunca que os dois países com princípios compartilhados cooperem.

Os países-vizinhos enfrentam desafios comuns dos Estados Unidos, aliado mútuo, e a visita de Lee em Tóquio pode ajudá-lo a se preparar para seu crucial encontro em Washington, na segunda-feira (25), com o presidente dos EUA, Donald Trump, que tratará principalmente sobre questões de comércio e defesa.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório

