Sobrevivente do Holocausto está entre os feridos de atentado no Colorado

FBI classificou o ataque durante um ato em apoio aos reféns israelenses como ‘terrorismo direcionado’, caracterizando-o também como um ‘crime de ódio’

EFE/EPA/REBECCA SLEZAK Mohamed Sabry Soliman, de 45 anos, usou um 'lança-chamas improvisado'



Uma mulher de 88 anos, sobrevivente do Holocausto, está entre os feridos em um ataque terrorista que deixou oito pessoas machucadas durante um ato em apoio aos reféns israelenses, no último domingo, no Colorado, Estados Unidos. O incidente ocorreu no Pearl Street Mall, onde a manifestação foi organizada pelo grupo “Run for Their Lives”. Este movimento visa homenagear os reféns israelenses que foram capturados pelo Hamas em 2023. O autor do ataque, Mohamed Sabry Soliman, de 45 anos, usou um “lança-chamas improvisado” e proferiu gritos de “Free Palestine” (Palestina livre) durante o ato violento. Ele foi detido e agora enfrenta sérias acusações, incluindo tentativa de homicídio e uso de explosivos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O FBI classificou o ataque como um ato de “terrorismo direcionado”, caracterizando-o também como um “crime de ódio”. A repercussão do atentado gerou condenações de figuras importantes, como o governador do Colorado, Jared Polis, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ambos expressaram preocupação com a crescente insegurança que a comunidade judaica nos Estados Unidos enfrenta.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias