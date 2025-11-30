Tiroteio em salão de festas na Califórnia deixa 4 mortos

Crime aconteceu na cidade de Stockton, durante o final de semana de Ação de Graças; 10 pessoas ficaram feridas

AP Photo/Ethan Swope Quatro pessoas morreram e 10 ficaram feridas em um tiroteio na noite de sábado (29) na cidade de Stockton, Califórnia



Quatro pessoas morreram e 10 ficaram feridas em um tiroteio na noite de sábado (29) na cidade de Stockton, Califórnia, informou a polícia. O crime aconteceu durante o fim de semana de Ação de Graças. O tiroteio ocorreu em um salão de festas da localidade, que fica ao nordeste de San Francisco, pouco antes das 18h00 (23h00 de Brasília), informou em uma entrevista coletiva a porta-voz do xerife do condado de San Joaquín, Heather Brent.

As vítimas, que incluem “jovens a adultos”, foram levadas para hospitais locais, afirmou Brent, antes de acrescentar que as informações sobre o caso ainda são limitadas. “O que confirmamos neste momento é que havia uma família celebrando em um salão de festas. Temos 14 vítimas do tiroteio e quatro delas morreram”, disse. “Os indícios iniciais sugerem que teria sido um incidente direcionado. Os investigadores estão explorando todas as possibilidades neste momento”.

“Pedimos a qualquer pessoa com informações, gravações de vídeo ou que tenha testemunhado qualquer parte deste incidente que entre em contato imediatamente com o escritório do xerife do condado de San Joaquín”, afirmou a porta-voz. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi informado sobre o tiroteio, indicou seu gabinete nas redes sociais.

Desde o início do ano, 504 tiroteios em massa foram registrados nos Estados Unidos, incluindo o de Stockton, segundo a ONG “Gun Violence Archive”. A organização define os tiroteios em massa como aqueles em que quatro ou mais pessoas são atingidas pelos disparos.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert