Turista transgênero é condenado em Sri Lanka por passear sem camisa

Reprodução/X/@rangaba Ela foi presa depois que um vídeo em que ela é vista caminhando despida entre um hotel e a praça da cidade de Arugam Bay circulou nas redes sociais



A Justiça do Sri Lanka condenou na terça-feira (15) uma mulher transgênero de nacionalidade tailandesa a seis semanas de prisão com suspensão condicional por andar com o torso nu em uma estação balneária no leste do país. A turista, de 26 anos, se declarou culpada diante do tribunal, que a acusou de exibicionismo e perturbação da ordem pública. Ela foi presa depois que um vídeo em que ela é vista caminhando despida entre um hotel e a praça da cidade de Arugam Bay circulou nas redes sociais. “Ela passou a noite na delegacia e foi apresentada diante de um juiz hoje após os protestos de moradores e os comentários nas redes sociais”, declarou um policial à AFP sob condição de anonimato. Localizada a quase 400 km ao leste da capital, Colombo, Arugam Bay é uma praia popular entre surfistas e estrangeiros.

Nas últimas semanas, a mídia local reportou vários protestos da população local, majoritariamente muçulmana, contra comportamentos considerados indecentes por parte dos turistas. O turismo é um dos principais motores da economia de Sri Lanka, país predominantemente budista com 22 milhões de habitantes, cujas leis proíbem a nudez em espaços públicos.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias