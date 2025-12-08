Câmara vota projeto do devedor contumaz nesta semana, diz líder do governo

Proposta é de autoria do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco e endurece regras contra a sonegação de impostos

Divulgação/Câmara dos Deputados O presidente da Câmara, Hugo Motta, ainda não divulgou a pauta desta semana



O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou na rede social X nesta segunda-feira (8), que a votação do “PL do Devedor Contumaz” ocorrerá nesta semana. O projeto é de autoria do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e endurece regras contra a sonegação de impostos. “Nesta semana, a Câmara vota o PL do Devedor Contumaz – uma medida essencial para proteger as cadeias produtivas, combater a sonegação e garantir regras claras para todos”, escreveu Guimarães.

O petista prosseguiu: “Estamos ao lado de quem gera emprego, paga seus tributos e contribui, de verdade, para o desenvolvimento do Brasil. Um país mais justo também se constrói com responsabilidade fiscal e compromisso com a lei. Vamos à votação!”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar da postagem de Guimarães, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda não divulgou a pauta desta semana e convocou uma reunião com o colégio de líderes para esta terça-feira, 9, às 10h. Motta é quem define as matérias que serão votadas. Em parecer publicado na sexta-feira, 5, o relator da matéria, deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), manteve o texto aprovado no Senado e votou pela sua aprovação.

*Com informações do Estadão Conteúdo