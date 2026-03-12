CPMI do INSS aprova convocações de Zettel e ex-namorada de Vorcaro

Também foram convocados Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Master, e Luiz Antônio Bull, ex-diretor do banco

Reprodução e Divulgação / Instagram Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, e Martha Graeff, ex-namorada do dono do Banco Master



A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira (12) as convocações de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, e de Martha Graeff, ex-namorada do dono do Banco Master. As datas das oitivas ainda serão agendadas pela comissão.

O relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), explicou que a convocação de Martha Graeff é necessária porque a empresária manteve “um relacionamento com uma pessoa investigada” e “viveu situações” que interessam às investigações da CPMI.

Também foram aprovadas as convocações de Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master, e de Luiz Antônio Bull, ex-diretor do banco.

Fabiano Zettel é um dos integrantes do grupo “A Turma”, revelado pela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Ele teria intermediado e operacionalizado os pagamentos aos participantes do grupo, aos servidores do Banco Central e a terceiros envolvidos no esquema. De acordo com a investigação, o “braço financeiro” participou da elaboração e encaminhamento de proposta de “contratação simulada” de Belline Santana por meio da empresa Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal LTDA.

A PF ainda apontou que Zettel atuou na organização e acompanhamento de fluxos financeiros. O cunhado de Vorcaro seria um colaborador na definição de mecanismos destinados a viabilizar a circulação de recursos e formalização documental das transações.

Convite para ex-namorada de Vorcaro

O senador Jorge Seif (PL-SC) havia apresentado, na segunda-feira (9), um requerimento pedindo a convocação de Martha Graeff para prestar depoimento na CPMI do INSS.

De acordo com o documento protocolado, a convocação busca esclarecer informações reveladas por mensagens apreendidas durante a Operação Compliance Zero. Os diálogos mostram que Vorcaro relatava frequentemente à empresária os bastidores de encontros, jantares e reuniões reservadas que mantinha com altas autoridades públicas.

Entre os episódios citados no pedido, há mensagens sobre reuniões no Palácio do Planalto com o presidente Lula (PT) e ministros de Estado, além de encontros com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e com ministros de cortes superiores. O senador entende que o material indica que Martha tinha conhecimento direto sobre a agenda e os contatos políticos do investigado.

O documento também destaca conversas do casal sobre a movimentação de bens de alto valor econômico. As mensagens abordam a compra de uma casa em Miami (EUA), a existência de um barco de luxo batizado com o nome “Martha” e os gastos milionários com uma festa de noivado em Roma, na Itália.

Defesa alega questões privadas

No próprio requerimento, o senador menciona que a defesa de Martha Graeff já havia se manifestado na imprensa afirmando que a empresária não tem qualquer envolvimento com os negócios de Daniel Vorcaro e que as mensagens dizem respeito apenas à vida particular do casal.

Apesar disso, o parlamentar justifica que a oitiva é “proporcional, adequada e necessária”. Segundo Jorge Seif, na condição de testemunha e sob o “compromisso de dizer a verdade”, a namorada de Vorcaro poderá ajudar a delimitar “aquilo que dizia respeito à esfera estritamente pessoal e aquilo

que eventualmente repercute no objeto desta apuração“.