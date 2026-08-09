Paes desiste de participar do primeiro debate com pré-candidatos ao governo do RJ

De acordo com a organização do debate, Paes informou que não participaria do debate na noite deste sábado, 8, após ter confirmado presença

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), desistiu de participar do primeiro debate com os pré-candidatos ao governo do Estado organizado pela Band na noite deste domingo, 9, em Botafogo, na zona sul da capital fluminense.

De acordo com a organização do debate, Paes informou que não participaria do debate na noite deste sábado, 8, após ter confirmado presença.

“Comunicou na noite de ontem que não viria ao debate. Nós lamentamos a decisão que desrespeita o direito do eleitor à informação e ao confronto democrático entre os candidatos”, informou a jornalista Adriana Araújo na abertura do debate.

O debate no Rio de Janeiro integra a rodada de confrontos promovida pelo Grupo Bandeirantes neste domingo, 9, com postulantes aos governos de 13 Estados e do Distrito Federal. Os encontros começaram às 20h deste domingo, com exceção do Amazonas, onde o debate teve início às 19h, no horário local, e podem ser acompanhados pela Band e pelas redes sociais das emissoras.

Além de Paes, outro candidato anunciou que não participará do primeiro debate da disputa estadual. No Paraná, o senador Sergio Moro (PL) desistiu do confronto previsto para este domingo e afirmou, pelas redes sociais, que se recusa a participar do que chamou de um “jogo combinado” entre PT e PSD para atacar sua candidatura. O Estadão acompanha em tempo real o debate de São Paulo, com os bastidores do encontro.