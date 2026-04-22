Defesa pedirá que Vorcaro deixe a prisão para realizar exames após passar mal

A Jovem Pan apurou que ele foi atendido na unidade prisional por um médico particular, que constatou que não havia gravidade no quadro de saúde

Reprodução/Youtube/3 em 1 Imagens mostram Daniel Vorcaro depois de ser preso na Operação Compliance Zero



Os advogados de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pedirão ao ministro André Mendonça, do STF, que o banqueiro deixe a Superintendência da PF em Brasília para realizar exames após ele passar mal na segunda-feira (20).

A Jovem Pan apurou que ele foi atendido na unidade prisional por um médico particular, que constatou que não havia gravidade no quadro de saúde. Vorcaro se recuperou do mal-estar e passa bem.

Em março, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta sexta-feira (13) para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro.

A defesa do dono do Banco Master está nos últimos detalhes para apresentar uma proposta de delação premiada à Polícia Federal (PF) e ao Ministério Público Federal (MPF). O objetivo da colaboração é garantir a liberdade do banqueiro. O documento prevê uma série de anexos e já estipula o pagamento de uma multa na casa dos bilhões de reais.

A expectativa inicial dos advogados é que a PF e o MPF levem cerca de duas semanas para analisar a documentação, seguidas por mais duas semanas para a realização das oitivas e depoimentos. No entanto, o prazo é considerado otimista na prática e o trâmite deve se estender por mais de um mês. Um dos motivos é que o valor da multa bilionária proposta pela defesa ainda precisará ser avaliado pelas autoridades, o que pode gerar uma contraproposta e prolongar as negociações.

O principal obstáculo para a defesa neste momento é a necessidade de apresentar informações substanciais que a Polícia Federal ainda não possua. Como o banqueiro já teve seus sigilos telefônico, telemático e bancário quebrados, as autoridades já detêm um vasto volume de dados sobre o caso. Para que a delação seja validada, Vorcaro precisará entregar todos os nomes envolvidos ou fatos que ultrapassem o que já foi descoberto nas investigações.