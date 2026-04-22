Defesa pedirá que Vorcaro deixe a prisão para realizar exames após passar mal
A Jovem Pan apurou que ele foi atendido na unidade prisional por um médico particular, que constatou que não havia gravidade no quadro de saúde
Os advogados de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pedirão ao ministro André Mendonça, do STF, que o banqueiro deixe a Superintendência da PF em Brasília para realizar exames após ele passar mal na segunda-feira (20).
A Jovem Pan apurou que ele foi atendido na unidade prisional por um médico particular, que constatou que não havia gravidade no quadro de saúde. Vorcaro se recuperou do mal-estar e passa bem.
Em março, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta sexta-feira (13) para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro.
A defesa do dono do Banco Master está nos últimos detalhes para apresentar uma proposta de delação premiada à Polícia Federal (PF) e ao Ministério Público Federal (MPF). O objetivo da colaboração é garantir a liberdade do banqueiro. O documento prevê uma série de anexos e já estipula o pagamento de uma multa na casa dos bilhões de reais.
A expectativa inicial dos advogados é que a PF e o MPF levem cerca de duas semanas para analisar a documentação, seguidas por mais duas semanas para a realização das oitivas e depoimentos. No entanto, o prazo é considerado otimista na prática e o trâmite deve se estender por mais de um mês. Um dos motivos é que o valor da multa bilionária proposta pela defesa ainda precisará ser avaliado pelas autoridades, o que pode gerar uma contraproposta e prolongar as negociações.
O principal obstáculo para a defesa neste momento é a necessidade de apresentar informações substanciais que a Polícia Federal ainda não possua. Como o banqueiro já teve seus sigilos telefônico, telemático e bancário quebrados, as autoridades já detêm um vasto volume de dados sobre o caso. Para que a delação seja validada, Vorcaro precisará entregar todos os nomes envolvidos ou fatos que ultrapassem o que já foi descoberto nas investigações.
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