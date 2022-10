AO VIVO: Acompanhe em tempo real a apuração do segundo turno da eleição de 2022

Siga a cobertura especial do site da Jovem Pan com as principais notícias da votação que vai eleger o presidente da República e 12 governadores

PAULO MUMIA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO PRT - ELEIÇÕES 2022/2º TURNO/PORTUGAL/VOTO - POLÍTICA - Movimentação de eleitores brasileiros na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal, único local de votação para os 45.273 eleitores inscritos no país durante as eleições presidenciais do Brasil, neste domingo, 30 de outubro de 2022. 30/10/2022 - Foto: PAULO MUMIA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO



18h42 – Avenida Paulista passa a receber manifestantes pró-Lula e pró-Bolsonaro

Após o fim do prazo eleitoral para votação e início da apuração das urnas eletrônicas, eleitores paulistanos passaram a ocupar a Avenida Paulista para acompanhar a contagem de votos. Com cânticos pró-Lula e pró-Bolsonaro, a população divide-se na expectativa do próximo presidente da República.

18h34 – Renato Casagrande, do PSB, é reeleito governador do Espírito Santo

Renato Casagrande (PSB) foi reeleito governador do Espírito Santo com 53,90% dos votos válidos no segundo turno. Ele desbancou Carlos Manato (PL) que obteve 46,10% dos votos na votação deste domingo, 30. A vitória era esperada, visto que o atual governador obteve uma grande vantagem sobre o adversário também no primeiro turno, quando recebeu 46,94% dos votos enquanto Manato somou 38,48%. Clique aqui para saber mais.

18h30 – Votação para presidente ultrapassa a metade das urnas apuradas

Com 50% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro tem 50,3% dos votos, ante 49,7% de Lula. A diferença de pontos percentuais entre os candidatos segue em queda.

18h27 – Eduardo Riedel é eleito governador do Mato Grosso do Sul

Com 93% das urnas apuradas, ex-secretário de Infraestrutura do Estado foi eleito neste domingo, 30, governador do Mato Grosso do Sul. Eduardo Riedel (PSDB) acumula 56,43% dos votos e tem sua vaga garantida para os próximos quatro anos. Riedel venceu no segundo turno o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), que computa 43,57% dos votos. Clique aqui para saber mais.

18h23 – Polícia Militar de São Paulo realiza policiamento com drones no centro paulistano

Por meio das redes sociais, a instituição afirmou que houve uma intensificação no policiamento na região da Avenida Paulista, na capital. “Equipe “Olho de Águia” da PM acompanha a movimentação dos eleitores por meio de drone”, explica a PMSP.

PMESP NAS ELEIÇÕES 2022 Intensificação do policiamento na região da Avenida Paulista, na capital. Equipe “Olho de Águia” da PM acompanha a movimentação dos eleitores por meio de drone. POR VOCÊ E PELA DEMOCRACIA pic.twitter.com/CaeIzQRC1T — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) October 30, 2022

18h18 – Leite busca reeleição e mais quatro anos de comando no Paládio do Piratini

No Rio Grande do Sul, onde mais da metade das urnas eletrônicas já foram apuradas, o candidato Eduardo Leite (PSDB) acumula quase 400 mil votos a mais do que Onyx Lorenzoni, ex-ministro do governo Bolsonaro. O tucano e candidato à reeleição segue com 55,83% dos votos contra 44,17% de seu adversário.

18h10 – Diferença de Bolsonaro para Lula segue em queda

Com mais de um terço das urnas eletrônicas apuradas, Jair Bolsonaro (PL) segue na liderança, mas sua vantagem encontra-se em queda. Em pontos percentuais, a diferença entre o candidato a reeleição e o ex-presidente Lula (PT), que já foi de 10,78 p.p., encontra-se no momento com 1,5 ponto percentual.

18h05 – Moraes diz que caso envolvendo Carla Zambelli não é de responsabilidade do TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou que o caso envolvendo a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), onde a parlamentar apontou uma arma a um homem, não é de responsabilidade da Corte Eleitoral. O caso ocorreu na tarde de ontem, 29, em São Paulo, e será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Clique aqui para saber mais.

18h – Considerada estado chave no jogo eleitoral, Bolsonaro vira em Minas Gerais

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, está na frente em Minas Gerais, que tradicionalmente antecipa o resultado da eleição nacional. A região é considerada estratégica, já que nenhum presidente eleito desde a redemocratização perdeu no Estado. Até 17h59, o mandatário tinha 50,07%, ante 49,93% de Lula. A diferença era de pouco mais de 2 mil votos.

17h57 – Tarcísio de Freitas amplia liderança na corrida ao Palácio dos Bandeirantes

Após ter mais de 10% das seções eleitorais apuradas no Estado mais rico do país, o candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece com quase 1.5 milhão de votos ou 58,01% da preferência do eleitorado. Já o candidato petista, Fernando Haddad (PT), segue com pouco mais de um milhão de votantes, com 41,99%.

17h54 – Bolsonaro vence disputa no Distrito Federal

Com mais de 95% das urnas apuradas no DF, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o mais escolhido entre os eleitores locais. Até o momento, quase 1 milhão de votantes foram às urnas e escolheram o candidato à reeleição, Lula aparece com 41,10% da preferência do eleitorado, com 696.183 votos.

17h48 – Disputa acirrada pelo cargo de governador da Bahia

A disputa na Bahia encontra-se acirrada, com menos de 30 mil votos separando a liderança de ACM Neto (União Brasil), que está com 50,86% e 527.473 dos votos totais, de Jerônimo (PT), com 49,14% e 509.656 eleitores baianos. Na região, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Planalto com 72,72% na preferência dos votantes locais e Bolsonaro com 27,28%.

17h42 – Apuração avançada no Estado do Amazonas

Já em terras amazonenses, o candidato Wilson Lima (União Brasil) aproxima-se dos 500 mil votos e contabiliza quase 60% dos votos. Eduardo Braga (MDB), que também concorre ao cargo de chefe do Executivo estadual, têm 41,59% da preferência do eleitorado com quase 40% das urnas eletrônicas apuradas.

17h38 – Paulo Dantas abre contagem de votos na liderança no Alagoas

No Estado alagoano, onde as urnas eletrônicas ultrapassaram os 3% de apuração, o candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Dantas (MDB), aparece com 55,70% dos votos válidos. Seu adversário, Rodrigo Cunha (União Brasil), contabiliza 44,30% do eleitorado.

17h35 – Bolsonaro segue na liderança do pleito federal

Com 10,09% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro (PL) segue na liderança com 52,05% dos votos, o que representa pouco mais de 6 milhões eleitores. Já o ex-presidente Lula (PT) tem 47,78% dos votos, ou mais 5.5 milhões de votos. A diferença entre ambos é de pouco mais de 510 mil eleitores.

17h30 – Tarcísio lidera corrida ao governo em São Paulo

Com 1% das urnas eletrônicas para o cargo de governador em São Paulo, o ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera a corrida para comandar o Palácio dos Bandeirantes no próximo quadriênio com 60,22% dos votos contra 39,78% de Fernando Haddad (PT).

17h22 – Apuração presidencial passa de 1% das urnas apuradas.

Com 1,16% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro (PL) lidera com 56,68% dos votos, o que representa pouco mais de 833 mil eleitores. Já o ex-presidente Lula (PT) tem 43,32% dos votos, ou quase 637 mil votos.

17h20 – Com tabelas e mapas, Jovem Pan realiza acompanhamento dos resultados eleitorais. Clique aqui para conferir a apuração em tempo real.

17h10 – Quase 20 Estados brasileiros já iniciaram a contagem dos votos

Distrito Federal, Santa Catarina, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins já passaram a divulgar os votos dos eleitores para Presidência e, em Estados que encontram-se com a disputa de governador em aberto, dos chefes do Executivo estadual. No DF, com 1,01% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro (PL) lidera com 59,52% dos votos, o que representa pouco mais de 10 mil eleitores. Já o ex-presidente Lula (PT) tem 40,48% dos votos, ou quase 7 mil votos.

17h – Urnas são fechadas em todo o Brasil e apuração se inicia

Com o fim do prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que as votações fossem realizadas, o portal do órgão passou a realizar a apuração das urnas eletrônicas. Nos demais países, a divulgação dos resultados encontra-se adiantado, com mais de 50% das urnas apuradas. Lula encontra-se na liderança com 57,29% e Bolsonaro com 42,71% da preferência do eleitorado.

Neste domingo, 30, o segundo turno das eleições de 2022, 156 milhões de brasileiros foram às urnas eleger o presidente do Brasil, além de 12 Estados escolheram seus representantes para os cargos de governadores. Na primeira etapa de votação, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 57.259.504 votos, o equivalente a 48,43% do eleitorado brasileiro, ante 43,20% do atual presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que chegou a 51.072.345 votos. Em tempo real, acompanhe a apuração das urnas eletrônicas e dos nomes que passarão a comandar os Estados e a Presidência.