Em meio à polêmica com bolsonarismo,Tarcísio defende André do Prado no Senado

A escolha de Eduardo Bolsonaro em apoiar André do Prado gerou mal-estar na própria direita bolsonarista

Divulgação / André do Prado Pré-candidato ao Senado por SP, André do Prado (PL), e o governador de SP., Tarcísio de Freitas (Republicanos)



Em entrevista concedida à Jovem Pan News Ribeirão Preto nesta quinta-feira (7), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), expressou sua confiança na pré-candidatura ao Senado do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL). “Na minha opinião, o André vai ser o candidato ao Senado mais votado de São Paulo”. Eduardo Bolsonaro (PL-SP) era candidato à indicação de Tarcísio, mas declarou seu apoio a Prado em meio ao autoexílio nos EUA.

A escolha de Eduardo em apoiar André do Prado gerou mal-estar na própria direita bolsonarista. Nos bastidores, lideranças do campo conservador avaliam que o movimento é desalinhado às pautas ideológicas do grupo no maior colégio eleitoral do país.

Como apurado pela colunista da Jovem Pan Beatriz Manfredini, a escolha de Prado atende a uma preferência de Tarcísio por um político de perfil mais moderado e com forte capacidade de articulação. Na presidência da Alesp, o deputado estadual construiu um bom trânsito entre diferentes frentes políticas, recebendo elogios até mesmo de parlamentares da oposição, como os do PT e do PSOL.

Tarcisio ainda destacou as vitórias de André em sua atuação pela Alesp “Ele tem sido um presidente da Assembleia Legislativa fora de série, extraordinário, que conduziu a assembleia com muita liderança e muita habilidade. Nos ajudou a conquistar avanços importantes, construir um legado no saneamento básico, na discussão da longevidade das pessoas, no financiamento do SUS”.

Nas palavras do governador, “ele (André) é muito agregador, ele vai ter os votos da direita, ele vai mobilizar votos do centro”. Na visão de Tarcísio, com essa articulação, André poderá alcançar o maior número de votos entre os candidatos do estado de São Paulo.