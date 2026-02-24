Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro definem candidatos para a chapa no Rio

A decisão teria sido feita em reunião entre o senador e pré-candidato à presidência com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro

O senador e pré-candidato à presidência da república Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira (24) que o Partido Liberal (PL) definiu a composição da chapa majoritária no Rio de Janeiro para as eleições de 2026. Segundo ele, a articulação foi fechada em reunião com o governador do Estado, Cláudio Castro (PL), em Brasília.

De acordo com Flávio, Castro e o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (PL), serão os candidatos do partido às duas vagas ao Senado pelo Rio. Para a Câmara dos Deputados, os nomes escolhidos foram o senador Carlos Portinho (PL-RJ) e Altineu Côrtes (PL-RJ), atual deputado federal e presidente estadual da legenda.

Na disputa pelo Palácio Guanabara, o PL lançará como governador o deputado estadual Douglas Ruas (PL-RJ) e o candidato a vice-governador será o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa (PL), que deverá compor chapa com o nome apoiado pelo grupo político no Estado.

Os anúncios foram feitos por Flávio em conversa com jornalistas após o encontro com Castro. O senador destacou que a estratégia no Rio busca fortalecer o palanque do partido no Estado e ampliar a presença da legenda tanto no Executivo quanto no Legislativo federal.

*Estadão Conteúdo