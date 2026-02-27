Flávio publica 1ª foto com Tarcísio após discussão sobre candidaturas à Presidência

No X, o senador e pré-candidato à Presidência escreveu que, junto com o governador de SP, construirá o ‘Projeto Brasil’ para ‘recolocar o país no caminho da prosperidade’

Reprodução X / @FlavioBolsonaro Tarcisio e Flávio em primeira foto conjunta.



O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, fez a primeira aparição pública ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após a discussão sobre quem representaria o grupo na disputa presidencial, nesta sexta-feira (27).

Em post no X, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que, juntos, os dois irão construir o “Projeto Brasil” para “recolocar o país no caminho da prosperidade”. “Estaremos juntos não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros”, escreveu.

Conforme apurado pela colunista da Jovem Pan Beatriz Manfredini, os dois participariam de um evento promovido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL) nesta sexta, que também contará com a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Com isso, André do Prado, que disputa a possibilidade de vice na chapa de Tarcísio à reeleição, vai juntar os quatro pela primeira vez em clima de pré-campanha. O evento estava marcado para às 10h, após um café da manhã conjunto na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, em que Tarcísio e Flávio vão acertar os detalhes da pré-campanha.