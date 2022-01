Moraes dá dois dias para Bolsonaro se manifestar sobre suposta propaganda eleitoral antecipada

Ministro é relator do processo no TSE; PT entrou com ação e pede que o presidente pague multa de R$ 25 mil após discurso contra Lula

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO AGF20211216033 - 16/12/2021 - 12:48 Presidente tem dois dias para prestar esclarecimentos



O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes deu prazo de dois dias para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifeste sobre suposta propaganda eleitoral antecipada. O despacho ocorre no âmbito de uma ação apresentada pelo PT, que alega que o chefe do Executivo “promoveu verdadeira propaganda antecipada em favor de sua reeleição e negativa em relação ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, também pré-candidato à Presidência da República”. O partido pede que Bolsonaro pague multa de R$ 25 mil. Moraes é relator da ação. O discurso em questão ocorreu em evento no Palácio do Planalto no último dia 12. Na ocasião, Bolsonaro disse que Lula estaria “loteando ministérios” e afirmou que uma possível eleição do petista seria “o retorno do criminoso à cena do crime”.