‘Não decidi se vou ser candidato ainda’, diz Lula

O presidente disse que é preciso apresentar um ‘novo programa’ ao país, caso queira ser candidato

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula



O presidente Lula disse nesta quarta-feira (8) que “não decidiu” se será candidato à presidência nas eleições de 2026. Segundo ele, a partir de uma convenção partidária, que deve acontecer entre julho e agosto, decidirá ou não pela candidatura ao apresentar um novo programa para o país. “Vou ter que apresentar uma coisa nova para este país, algo maior”, afirmou em entrevista ao site ICL Notícias.

Apesar da declaração sobre ainda não ter decidido se será candidato ou não, quando questionado se é necessário esperar até julho para se declarar como pré-candidato à Presidência, Lula admitiu que provavelmente concorrerá às eleições. “Todo mundo sabe que dificilmente eu deixarei de ser candidato”, comentou.

No dia 31 de março, Lula confirmou que o ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin, será pré-candidato a vice na chapa dele nas eleições deste ano. O anúncio foi feito durante uma reunião ministerial, no Palácio do Planalto. “O companheiro Alckmin que vai ter que deixar o MDIC. Ele vai ter que deixar porque ele será candidato a vice-presidente da República outra vez”, disse Lula.

Durante a entrevista, Lula também comentou sobre a situação econômica do Brasil, Lula disse que o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad conseguiu “arrumar a casa” mas ainda há muito a ser feito. “Está tudo ruim ainda. A situação econômica do país poderia ser melhor, a massa salarial poderia ser maior, a renda poderia ser maior”, declarou.

Ele completou ao explicar que a provável candidatura não é uma questão de “querer ser candidato”, mas de precisar fortalecer uma união anti-fascista. “Eu vou pleitear o PT pela necessidade de reconstruir uma aliança política forte para que não permitamos que os fascistas voltem a governar este país. Este é o papel que eu tenho para jogar agora”, disse o presidente.