Por carta, Bolsonaro anuncia Marcos Pollon como pré-candidato ao Senado do MS

Em carta publicada por Michelle no Instagram, o ex-presidente informou que ‘em breve’ irá compartilhar os nomes que irão disputar assento na Casa Alta pelo PL

  • Por Júlia Mano
  • 28/02/2026 18h17
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Marcos Pollon Bolsonaro disse que a escolha de Marcos Pollon se deu "pelo seu caráter, honra e dedicação"

O ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou neste sábado (28) que o Partido Liberal (PL) lançará o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) para disputar o Senado Federal pelo Mato Grosso do Sul. Em carta publicada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Instagram, o capitão da reserva disse que a escolha do parlamentar se deu “pelo seu caráter, honra e dedicação”.

Ainda na carta, Bolsonaro comunicou que “em breve” compartilhará a lista de pré-candidatos do PL que irão disputar os assentos do Senado. “Por delegação do presidente [do PL] Valdemar [Costa Neto], tal lista ficaria com minha responsabilidade“, escreveu Bolsonaro.

Nas eleições deste ano, 2/3 do Senado serão renovados. Ou seja, 54 assentos estão em disputa. Em cada estado e no Distrito Federal, serão eleitos dois senadores.

