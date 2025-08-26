Jovem Pan > Notícias > Política > Presidente da Comissão de Agricultura quer convocar Marina Silva por ‘ataque frontal’ ao agro

Presidente da Comissão de Agricultura quer convocar Marina Silva por ‘ataque frontal’ ao agro

Deputado Rodolfo Nogueira solicita esclarecimentos sobre o Plano Clima, alegando que medidas do governo prejudicam produtores rurais e favorecem outros setores

  • Por Uanabia Mariano
  • 26/08/2025 13h29
  • BlueSky
Bruno Spada/Câmara dos Deputados O deputado federal Rodolfo Nogueira Em nota oficial, a CAPADR expressou preocupação com o plano

O presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), apresentou requerimento para convocar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a prestar esclarecimentos sobre o Plano Clima. Segundo o parlamentar, o documento elaborado pelo governo representa um ataque direto ao agronegócio brasileiro. Em nota oficial, a CAPADR expressou preocupação com o plano, que atribui ao setor agropecuário a maior parte das responsabilidades pela redução das emissões de gases de efeito estufa, chegando a exigir cortes de até 54%. Enquanto isso, setores como o de energia terão permissão para aumentar suas emissões. O plano também aponta o agro como responsável por emissões em áreas de assentamentos, comunidades indígenas e quilombolas, ignorando o papel dos produtores na remoção de gases poluentes por meio de práticas sustentáveis e modernas.

Além disso, o documento avança sobre direitos já consolidados em lei, restringindo a supressão legal sem oferecer incentivos ou recursos adequados, e apresenta falhas de transparência, como o uso de fontes não oficiais e a ausência de acesso aos modelos de cálculo, excluindo o Congresso Nacional do processo de elaboração. “O agro não pode ser tratado como inimigo do Brasil. O setor é parte da solução, e não o problema. Convocar a ministra Marina Silva é um passo necessário para dar transparência e garantir que não se imponham medidas ideológicas contra quem garante a segurança alimentar e sustenta a economia nacional. O Plano ataca frontalmente o agro. Não podemos admitir”, afirmou o deputado Rodolfo Nogueira.

A CAPADR reforça que continuará vigilante para impedir que o Plano Clima se transforme em instrumento de ataque ao setor produtivo, defendendo políticas que reconheçam, incentivem e deem segurança jurídica aos produtores rurais.

