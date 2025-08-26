Presidente da Comissão de Agricultura quer convocar Marina Silva por ‘ataque frontal’ ao agro

Deputado Rodolfo Nogueira solicita esclarecimentos sobre o Plano Clima, alegando que medidas do governo prejudicam produtores rurais e favorecem outros setores

O presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), apresentou requerimento para convocar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a prestar esclarecimentos sobre o Plano Clima. Segundo o parlamentar, o documento elaborado pelo governo representa um ataque direto ao agronegócio brasileiro. Em nota oficial, a CAPADR expressou preocupação com o plano, que atribui ao setor agropecuário a maior parte das responsabilidades pela redução das emissões de gases de efeito estufa, chegando a exigir cortes de até 54%. Enquanto isso, setores como o de energia terão permissão para aumentar suas emissões. O plano também aponta o agro como responsável por emissões em áreas de assentamentos, comunidades indígenas e quilombolas, ignorando o papel dos produtores na remoção de gases poluentes por meio de práticas sustentáveis e modernas.

Além disso, o documento avança sobre direitos já consolidados em lei, restringindo a supressão legal sem oferecer incentivos ou recursos adequados, e apresenta falhas de transparência, como o uso de fontes não oficiais e a ausência de acesso aos modelos de cálculo, excluindo o Congresso Nacional do processo de elaboração. “O agro não pode ser tratado como inimigo do Brasil. O setor é parte da solução, e não o problema. Convocar a ministra Marina Silva é um passo necessário para dar transparência e garantir que não se imponham medidas ideológicas contra quem garante a segurança alimentar e sustenta a economia nacional. O Plano ataca frontalmente o agro. Não podemos admitir”, afirmou o deputado Rodolfo Nogueira.

A CAPADR reforça que continuará vigilante para impedir que o Plano Clima se transforme em instrumento de ataque ao setor produtivo, defendendo políticas que reconheçam, incentivem e deem segurança jurídica aos produtores rurais.