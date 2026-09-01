Renan Santos tem perfil reativado e troca fotos por novas com faixa de ‘censurado’

Toffoli liberou a campanha digital da chapa do Missão, a participação do presidenciável em debates e sabatinas e o acesso ao fundo eleitoral

O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) teve seus perfis nas redes sociais reativados nesta terça-feira (1º) depois de o ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recuar e liberar a campanha digital da chapa do Missão. Os perfis do presidenciável nas redes sociais foram reativados.

No Instagram, Renan Santos trocou as fotos de capa de seus reels publicados na última semana por uma imagem na qual aparece com uma faixa vermelha nos olhos, escrita: “Censurado”.

O presidenciável trocou a imagem de perfil de todas as suas contas antes da suspensão. Apesar de a foto ser diferente das capas dos reels, também exibe a faixa escrita “censurado”.

Entenda

Toffoli determinou, no domingo (30), determinou a proibição da propaganda eleitoral digital da chapa do Missão. O ministro também proibiu o recebimento de novos repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e a participação de Renan Santos em sabatinas e debates.

Em decisão, Toffoli explicou que a decisão contra a campanha de Renan Santos se deu por falta de registro de endereços de sites, blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens utilizados na campanha. O ministro destacou que a legislação eleitoral estabelece que perfis existentes devem ser informados no momento do registro da candidatura e novas contas precisam ser comunicadas em até 24 horas após a criação.

O magistrado afirmou que a campanha informou 16 perfis em redes sociais 12 dias depois do registro de candidatura. Toffoli contou que uma conta de Renan Santos, com 2,4 milhões de seguidores e com propaganda eleitoral, aparecia nas recomendações de perfis de outros candidatos.

Conforme regras do TSE, as plataformas digitais devem retirar as contas informadas pelos candidatos do sistema de recomendação. Para o ministro, a comunicação posterior feita pela campanha presidencial do Missão poderia representar um desequilíbrio entre as candidaturas ao Palácio do Planalto.

Em entrevista a jornalistas, na segunda-feira, Renan Santos contestou a afirmação de Toffoli. O presidenciável afirmou que, quando sua candidatura foi apresentada ao TSE, em 7 de agosto, a equipe comunicou à Corte Eleitoral falhas no sistema de registro para informar as redes sociais e sites.

O presidente nacional do Missão disse que candidatos de outros partidos e para outros cargos enfrentaram o mesmo problema.