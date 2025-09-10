Após semana em São Paulo, Tarcísio retorna a Brasília na próxima segunda-feira
A intenção do governador de SP é estar perto de aliados após o resultado do julgamento e seguir articulando a colocação do projeto de lei da anistia em pauta na Câmara dos Deputados
Depois de decidir passar a última semana de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo e longe dos holofotes, com agendas e reuniões internas no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, planeja retornar à capital federal na próxima segunda-feira (15).
A intenção é estar perto de aliados após o resultado do julgamento e seguir articulando a colocação do projeto de lei da anistia em pauta na Câmara dos Deputados. Na semana passada, quando passou dois dias em Brasília em prol do PL, o presidente da Casa, Hugo Motta, chegou a admitir que teria que pautar o texto, o que aconteceria apenas depois do término do julgamento. Nesta terça-feira (9), no entanto, Motta disse que não há previsão de discussão do assunto e nem de escolha de relator. A afirmação ocorre depois do governador do Estado ter intensificado o discurso e, no último domingo, 7 de setembro, durante manifestação na Avenida Paulista, ter cobrado e citado Hugo Motta publicamente.
