De última hora, Tarcísio desiste de viagem a Brasília
Governador tem intensificado suas visitas à capital federal para negociar a anistia com líderes do Congresso; ainda não se sabe o que motivou sua desistência
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desistiu, no fim da manhã desta segunda-feira (15), de nova viagem para Brasília. O voo para a capital federal estava marcado para às 16h30, e programado desde a semana passada. A expectativa era que o governador dormisse na cidade e retornasse ao Palácio dos Bandeirantes na terça-feira (16).
Ainda não se sabe exatamente o que motivou a decisão do chefe do Executivo paulista. Por enquanto, a previsão é que, amanhã, ele cumpra agenda na capital durante a tarde — voltada para habitação.
