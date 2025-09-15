Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Beatriz Manfredini > De última hora, Tarcísio desiste de viagem a Brasília

De última hora, Tarcísio desiste de viagem a Brasília

Governador tem intensificado suas visitas à capital federal para negociar a anistia com líderes do Congresso; ainda não se sabe o que motivou sua desistência

  • Por Beatriz Manfredini
  • 15/09/2025 11h58 - Atualizado em 15/09/2025 12h19
NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou da formatura de 305 novos delegados da Polícia Civil, no Palácio dos Bandeirantes O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desistiu, no fim da manhã desta segunda-feira (15), de nova viagem para Brasília. O voo para a capital federal estava marcado para às 16h30, e programado desde a semana passada. A expectativa era que o governador dormisse na cidade e retornasse ao Palácio dos Bandeirantes na terça-feira (16).

Ainda não se sabe exatamente o que motivou a decisão do chefe do Executivo paulista. Por enquanto, a previsão é que, amanhã, ele cumpra agenda na capital durante a tarde — voltada para habitação.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

