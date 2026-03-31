Vereador Paulo Frange assume Casa Civil de Nunes

Parlamentar no oitavo mandato entra no lugar de Enrico Misasi, que vai disputar eleição

Divulgação/MDB O vereador Paulo Frange (centro)



O vereador Paulo Frange (MDB) foi escolhido como novo secretário da Casa Civil do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). A coluna apurou que o convite foi feito na noite desta terça-feira (31), pouco antes das exonerações que sairão no Diário Oficial do Município nesta quarta (1).

No oitavo mandato na Câmara Municipa de São Paulo, Frange assume no lugar do atual secretário, Enrico Misasi (MDB), que deixa o posto para disputar a eleição de 2026.

Assim como Frange, a coluna também antecipou, com exclusividade, o nome da nova secretária de Segurança Urbana, a delegada Juliana Bussacos.

Ao todo, Nunes vai perder cerca de 30% do secretariado entre hoje e amanhã, como antecipado pela reportagem. O prefeito fará uma reunião na manhã desta quarta-feira, reunindo os chefes de pasta que estão de saída e os que estão chegando.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.