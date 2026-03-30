Nunes chama delegada da Mulher para chefiar Segurança da capital

Juliana Lopes Bussacos, que atuou no caso da Najila Trindade com Neymar, é a nova secretária de Segurança Urbana

Divulgação/Sindepsp Delegada Juliana Lopes Bussacos



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), convidou a delegada Juliana Lopes Bussacos para comandar a Secretaria de Segurança Urbana da capital no lugar de Orlando Morando (MDB), de saída da pasta para disputar as eleições em 2026. Ela já aceitou o convite.

Como antecipou a coluna, Nunes vai perder cerca de 30% do secretariado para o pleito deste ano. As exonerações serão feitas já amanhã, terça-feira (31), e sairão, junto com as nomeações, oficialmente no Diário Oficial do Município da quarta (1).

No caso de Juliana, a expectativa é uma sinalização ao aumento de casos de feminicídio e de violência contra a mulher na capital. Ela já esteve à frente da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, no bairro de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo – atuou, inclusive, a denúncia da modelo Najila Trindade contra o jogador Neymar, em 2019.

Também é uma das cos-autoras da obra “Políticas Públicas e Inovações Legislativas – Proteção da Mulher Vítima de Violência”. Atualmente, faz parte da diretoria do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo.

Interlocutores apontam que o convite para Juliana agradou, além de Nunes, de quem partiu a ideia, ao governador do Estado, Tarcísio de Freitas. No fim do ano, Tarcísio fez uma nomeação parecida: trouxe a então coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) no Estado de São Paulo, delegada Adriana Liporoni, para o comando da Secretaria de Políticas para Mulheres.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.