Presidente do MDB diz que apoia investigação da PF contra deputada

À coluna, Baleia Rossi comenta operação que atingiu parlamentar recém-filiada à sigla

Reprodução/Jovem Pan News Baleia Rossi



O presidente nacional do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), deputado federal Baleia Rossi, disse à coluna que o partido apoia as investigações da Polícia Federal do Brasil no âmbito da Operação Indébito. Nesta terça-feira (17), a deputada federal Gorete Pereira (MDB-CE) foi alvo da operação e passou a ser monitorada por tornozeleira eletrônica, além de estar obrigada a cumprir recolhimento domiciliar no período noturno.

Interlocutores do partido ressaltaram à Jovem Pan que Gorete é recém-filiada à legenda. Ela ingressou no MDB em janeiro deste ano, após deixar o Partido Liberal (PL). Sob condição de reserva, integrantes da sigla destacam que, à época dos fatos investigados, a parlamentar ainda pertencia ao partido comandado por Valdemar Costa Neto.

A parlamentar é acusada pela Polícia Federal de atuar como “articuladora política” e “integrante relevante” de um esquema de desvios envolvendo aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social. De acordo com a investigação, ela teria participado da viabilização de fraudes estruturadas para aplicar descontos indevidos e não autorizados em benefícios previdenciários.

A Operação Indébito é um desdobramento da Operação Sem Desconto. A decisão que atingiu Gorete Pereira aponta que a deputada controlava entidades associativas de fachada utilizadas no esquema, valendo-se de sua influência política para pressionar servidores públicos e acelerar processos administrativos, mantendo contato direto com a alta cúpula do órgão.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.