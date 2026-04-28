PT testa artilharia, mas campanha de Tarcísio vê ‘ataques vencidos’

Avaliação no Palácio dos Bandeirantes é que temas usados por Fernando Haddad se esgotaram antecipadamente, enquanto Tarcísio era cotado ao Planalto

Diogo Zacarias/MFZacarias/MF

A pré-campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que vai tentar a reeleição, tem visto falhas na artilharia usada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) contra o governador. Internamente, no Palácio dos Bandeirantes, aliados de Tarcísio acreditam que não há novidades que a pré-campanha de Fernando Haddad (PT) possa trazer. A avaliação é que o atual governador “já foi atacado pelo PT nos últimos seis meses”, já que Tarcísio era o foco, quando era o principal cotado como candidato a Presidente da República.

Na visão de auxiliares, alguns temas que tem sido centrais para a oposição, como a briga pela “paternidade das obras entregues” pela gestão ao Estado estão ajudando na reeleição do governador em vez de causar o efeito contrário. Para interlocutores, os pontos, que foram peça de um dos primeiros vídeos de Haddad contra Tarcísio, inclusive, só mostram “a boa capacidade de execução” do governo atual.

O entendimento é de “erro estratégico” do PT. “Dizer que eles emprestaram dinheiro não é uma grande coisa. É a obrigação do governo federal. É um uma ótima estratégia pra gente”, resumiu uma fonte. No vídeo, Haddad afirma que “nunca um governo federal trabalhou tanto por São Paulo” e que grande parte dos investimentos do governo do Estado foram feitos com recursos federais.

Além da paternidade de entregas, como já mostrou a Jovem Pan, outros assuntos mapeados e considerados sensíveis são o sistema de pedágio Free Flow e a privatização da Sabesp. Mesmo assim, a leitura nos corredores do Bandeirantes é que muito já foi utilizado nas redes sociais para criticar Tarcísio sobre o assunto nos últimos meses, surtindo pouco efeito prático.

Os temas tidos como mais complicados no momento também estão ganhando atenção especial do governador. Caso do incômodo de prefeitos do interior com a gestão Tarcísio que, como antecipou a coluna, tem reverberado em números maiores de convênios, investimentos e até almoços. Uma pessoa próxima a Tarcísio avaliou que os movimentos estão impactando diretamente os planos do pré-candidato Haddad.

O gargalo maior, nesse momento, ainda é visto como a segurança pública. Recentemente, por exemplo, nova peça de Haddad explorou o assunto. Os vídeos falam da sensação de insegurança, do número de roubo e furtos de celulares, além do avanço do crime organizado. A insatisfação das polícias, tema mostrado pela coluna, também tem sido elencado.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.