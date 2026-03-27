Ramuth deve deixar PSD e abre expectativa de conversa com o MDB

Republicanos e PSDB também são possibilidades para vice-governador de SP

Jovem Pan Ramuth deve deixar PSD e abre expectativa de conversa com MDB



O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), está perto de deixar o partido de Gilberto Kassab. A decisão pode ocorrer após conversas internas e em meio a saída de Kassab do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Internamente, e como a coluna tinha antecipado há a intenção de marcar uma conversa com o MDB, de Baleia Rossi. A sigla seria a opção número um para Felício, e também a preferida de Tarcísio para compor a chapa.

Em seguida, segundo fontes, as siglas mais prováveis seriam Republicanos, do próprio governador, e o PSDB, de Aécio Neves. Um membro do alto escalão da pré-campanha de Tarcísio afirmou que a terceira possibilidade existe principalmente porque as negociações com os tucanos para o apoio à chapa de Tarcísio estão “bastante avançadas”.

À Jovem Pan, interlocutores já tinham sinalizado a possibilidade de Ramuth deixar o PSD, principalmente depois da publicação de Kassab anunciando a saída do cargo de Secretário de Relações Institucionais de Tarcísio. Ele pediu demissão por mensagem naquele dia e, na postagem de despedida, não mencionou Ramuth – apesar de ter citado e agradecido outros nomes do PSD. O entendimento ali foi de racha, especialmente porque já Kassab almejava a vaga de vice.

Independente do partido, o problema, agora, é a corrida contra o tempo. Para que Ramuth esteja apto para concorrer as eleições deste ano, ele precisa se filiar a uma nova legenda até o fim da janela partidária, em 4 de abril.

A única coisa certa, nos bastidores, é que Ramuth não perderá o posto. Será ele – que sempre foi o favorito – o vice de Tarcísio.

À Jovem Pan, interlocutores já tinham sinalizado a possibilidade de saída, principalmente depois da publicação de Kassab anunciando a saída do cargo de Secretário de Relações Institucionais de Tarcísio. Ele pediu demissão por mensagem, naquele dia e, no post de despedida, não mencionou Ramuth, apesar de ter citado outros nomes do PSD. A leitura foi de racha, já que Kassab almejava a vaga de vice.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.