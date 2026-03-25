Kassab pediu demissão por mensagem; reunião será nessa quinta

A coluna apurou que o governador de São Paulo recebeu uma mensagem de seu então secretário

Renato Cerqueira / Estadão Conteúdo Gilberto Kassab deixou a Secretaria de Relações Institucionais do governo de São Paulo



O presidente do PSD e agora ex-secretário de Relações Institucionais do governo de São Paulo, Gilberto Kassab, deixou o cargo no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira (25) antes de se reunir com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicano). O encontro entre os dois era esperado para que a decisão fosse tomada e oficializada, mas a coluna apurou que essa conversa ficou para quinta-feira (26).

No meio da tarde, segundo pessoas próximas, Tarcísio recebeu uma mensagem de Kassab anunciando a decisão. O governador respondeu agradecendo a parceria.

Como antecipou a coluna, essa conversa vem sendo marcada e adiada desde o fim de fevereiro, depois do Carnaval. A relação entre os dois não andava boa: naquele mês, Kassab chegou a dizer que Tarcísio era submisso ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A atuação agressiva para filiar deputados e prefeitos ao PSD também incomodou não só o governador, como a base aliada, que entendeu que Kassab estava usando o posto para inflar a própria sigla.

Apesar de a saída ser esperada, interlocutores do governador consideram que a “saída surpresa” de Kassab selou a relação de maneira ruim e apontam que Tarcísio descobriu pelas redes sociais a decisão de Kassab.

Pessoas mais próximas do governador, no entanto, negam o mal-estar e destacam que a reunião de quinta-feira vai selar pessoalmente a boa parceria. O presidente do PSD chegou a ser grande defensor de Tarcísio na corrida presidencial.

Na publicação feita no fim da tarde, Kassab fez diversos elogios ao governador. Disse que foi uma honra trabalhar com Tarcísio, mas que a posição se tornou incompatível com a sua atuação e atividade política eleitoral para as eleições.

O destino de Ramuth

A reunião agora vai decidir os rumos do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD). A expectativa ainda é que Ramuth se reúna com Kassab após a conversa do presidente do PSD com Tarcísio, para decidir se o vice permanecerá ou não na sigla.

Era Kassab quem queria o posto de vice. Tarcísio, no entanto, sempre afastou essa ideia, e recentemente bateu o martelo sobre a permanência de Ramuth.

Felício Ramuth não chegou a ser citado na publicação de saída de Kassab, que homenageou outros nomes. Segundo pessoas próximas do vice, se a chance de permanecer antes no PSD era grande, na casa de 80%, agora, diminui. Como antecipado pela coluna, ele já flerta com o MDB nesse caso.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.