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‘Tarcísio não tem familiaridade nenhuma com SP’, diz Haddad

Haddad também respondeu a críticas de aliados de Tarcísio, que tem criticado a pré-candidatura da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), ao Senado

  • Por Beatriz Manfredini
  • 20/03/2026 12h33
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Diogo Zacarias/Divulgação Fernando Haddad

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aproveitou o primeiro evento oficial como pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, nesta sexta-feira (20), para fazer críticas ao atual governador, Tarcísio de Freitas. Para Haddad, Tarcísio “não tem nenhuma familiaridade, até hoje, com Sao Paulo”.

Ele rebateu a uma fala de Tarcísio confidenciada para aliados, que foi divulgada pela coluna, em que o atual chefe do Executivo paulista afirmou que Haddad teria sido “sacrificado pelo próprio partido” para concorrer a um cargo em São Paulo.

“Você não vai pegar uma frase minha falando em sacrifício. Isso não existe. Uma pessoa que fez a campanha de 2016, a campanha de 2018 e 2022. Você vai colocar em dúvida a disposição de luta dessa pessoa? É uma boa estratégia?“, afirmou o pré-candidato, em café com jornalistas. “Quanto ao Tarcísio ter falado isso, eu me lembro o tempo que levou dele abandonar a ideia dele ser senador por Goiás. Que é de onde ele é, na verdade. Porque o Tarcísio não tem nenhuma familiaridade até hoje com São Paulo. Até hoje ele não tem. É só recuperar as notícias que vocês deram sobre a vinda dele pra cá”, declarou.

Haddad também respondeu a críticas de aliados de Tarcísio, que tem criticado a pré-candidatura da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), ao Senado. Ela vai precisar mudar o domicílio eleitoral, como Tarcísio, para poder disputar pelo Estado.

“Outro dia vi a turma do Tarcísio falando: ‘como é que vocês vão votar numa senadora forasteira aqui em SP?’, falando sobre a Simone Tebet. A Tebet tem muito mais raízes em São Paulo, infinitamente mais [que o Tarcísio]. Duas filhas em SP, vindo há anos para São Paulo. Então, cada um vai escolher seu caminho”, disse. Tebet fez carreira política no Mato Grosso do Sul.

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*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

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