Futebol como terapia: conheça uma iniciativa inovadora para combater a depressão

Uma iniciativa inovadora está ganhando forma na Inglaterra, propondo uma abordagem não convencional para tratar a depressão leve e moderada: ingressos gratuitos para jogos de futebol ao vivo. O projeto, liderado pelo Forest Green Rovers, clube da quinta divisão inglesa fundado há 136 anos e localizado a 170 quilômetros de Londres, aposta nos benefícios terapêuticos de assistir a partidas no estádio.

A ideia é simples, mas poderosa: pacientes de centros médicos próximos ao estádio podem ser encaminhados para acompanhar os jogos do clube sem custo algum durante toda a temporada, que começa em agosto.

Segundo o médico do clube, Simon Opher, o isolamento social é um dos grandes desafios da sociedade atual. Ele afirma que, para muitas pessoas com depressão, a solução não está na medicação, mas na conexão humana. “A maioria das pessoas que sofre de depressão não precisa de remédios, precisa de laços sociais”, destaca.

O programa, já implementado pelo Forest Green Rovers, tem mostrado resultados promissores. O impacto positivo é sentido não apenas pelos pacientes, mas também pela comunidade local. Dale Vince, dono do clube, defende que outros times ingleses sigam o exemplo, ampliando o alcance dessa iniciativa. Em um momento em que o uso de antidepressivos no Reino Unido continua crescendo, essa alternativa surge como uma opção eficaz, especialmente para casos de depressão leve.

Para entender melhor o potencial do projeto, conversei com o psiquiatra Marcelo Aragão e a psicóloga Suzy Fleury, que aprovaram a iniciativa. Ambos destacaram que vivências positivas, como assistir a um jogo de futebol, podem interromper padrões de pensamento negativos e reativar esquemas mentais mais saudáveis. “É uma forma de reconectar as pessoas com emoções positivas e com a comunidade”, comenta Suzy.

Se levar pessoas ao estádio para vibrar com o futebol pode ajudar a aliviar o peso da depressão, o resultado é mais do que bem-vindo — é um verdadeiro golaço. Essa iniciativa mostra que, às vezes, a cura pode estar não só em consultórios, mas também nas arquibancadas, onde a paixão e a conexão humana transformam vidas.

