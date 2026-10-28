A visão de aliados de Lula sobre a carta de Flávio Bolsonaro
Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificaram como “piada” a carta divulgada pelo senador e candidato derrotado à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgada nesta quarta-feira (28). Apesar disso, membros do Planalto apontam a preocupação com uma conspiração golpista e que o tema contamine o Congresso Nacional nas próximas semanas.
Pessoas próximas de Lula chamaram Flavio de “gozador” e de “Palhaço Pirulito”. Outros aliados ainda afirmam que Flávio “perdeu o rumo” ao ir contra o próprio partido, o PL, que reconheceu a vitória de Lula nas eleições.
“O senso de humor de Flávio Bolsonaro só não é maior que a falta de caráter e de noção”, disse Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas e da campanha de Lula em São Paulo.
Já outros aliados viram uma conspiração golpista na carta de Flávio Bolsonaro e apontam preocupação com manifestações parecidas com o 8 de janeiro de 2023. Outro ponto relatado como preocupação foi o protagonismo da ida de Flávio para os Estados Unidos no Congresso Nacional, já que o governo tem receio de que isso atrase a aprovação da PEC da Segurança, por exemplo, travada no Senado.
Flávio deixou o Brasil na noite de terça-feira (27) cruzando a fronteira de Foz do Iguaçu, no Paraná, rumo a Puerto Iguazú, na Argentina. De lá, pegou um voo rumo ao Equador e depois seguiu para Miami, nos Estados Unidos.
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