Afinal, Simone Tebet é de direita ou esquerda? Entenda o posicionamento da ex-ministra

Com histórico no agronegócio e passagem estratégica pelo governo Lula, a candidata ao Senado consolida uma pauta de centro para atrair o eleitorado moderado em 2026.

A busca por definições ideológicas claras ganha força nos meses que antecedem as eleições, especialmente quando envolvem figuras que transitam entre diferentes grupos de poder. No centro das discussões deste ano, uma das dúvidas mais frequentes dos eleitores nos motores de busca é se simone tebet é de direita ou esquerda [1]. A resposta para essa questão foge da polarização tradicional e exige uma leitura do seu histórico de votações, das suas raízes regionais e da sua recente atuação no comando da economia nacional. Compreender esse posicionamento é essencial para decifrar como as forças moderadas tentam reconquistar espaço no Congresso Nacional.

As raízes conservadoras e a força política no agronegócio

Para entender a base ideológica da política sul-mato-grossense, é necessário observar sua trajetória no estado de origem. Filha do ex-presidente do Congresso Ramez Tebet, ela construiu sua carreira em uma região fortemente marcada pela força do setor produtivo. Durante seus mandatos como prefeita de Três Lagoas, vice-governadora e senadora por Mato Grosso do Sul, sua atuação esteve alinhada à defesa da responsabilidade fiscal e aos incentivos para a iniciativa privada e o agronegócio [1].

Nessa fase de sua carreira, filiada ao MDB, suas posições no Senado frequentemente agradavam ao eleitorado conservador e ao mercado financeiro. Ela defendeu reformas estruturais, como a trabalhista e a previdenciária, pautas historicamente associadas ao espectro de centro-direita [1]. Esse alinhamento garantiu o apoio de grandes associações de produtores rurais e consolidou sua imagem como uma parlamentar de perfil liberal na economia, focada na redução da máquina pública e no controle rigoroso da inflação.

Apesar dessa base conservadora, a ex-senadora começou a se distanciar da direita mais radical durante os trabalhos da CPI da Pandemia, em 2021. Sua postura incisiva nas investigações e a cobrança por vacinas a aproximaram de setores progressistas [1]. Esse movimento marcou o início de uma transição de imagem, mostrando um distanciamento claro de políticas extremistas e pavimentando o caminho para o diálogo com outros campos ideológicos.

A guinada pragmática e a gestão das contas públicas

A entrada no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva representou um teste prático para o seu alinhamento político. Como ministra do Planejamento e Orçamento, cargo que ocupou até março de 2026, ela precisou equilibrar sua visão liberal com as demandas históricas do Partido dos Trabalhadores por maiores investimentos sociais [1]. Essa convivência gerou atritos pontuais, mas também resultou na aprovação do novo arcabouço fiscal, regra desenhada para substituir o antigo teto de gastos.

Dentro da equipe econômica, a ex-ministra atuou como um contrapeso moderador. Enquanto alas mais à esquerda do governo pressionavam pela expansão irrestrita dos gastos públicos, ela manteve a defesa firme de que não existe política social sustentável sem credibilidade fiscal [1]. Esse pragmatismo ficou evidente na elaboração do Orçamento da União, onde garantiu a recomposição de verbas para saúde e educação, mas sempre atrelando os repasses à previsão real de arrecadação do Estado.

Em entrevistas recentes, ela própria definiu seu modelo de atuação de forma direta. A candidata costuma se classificar como uma política de centro-direita na pauta econômica e de centro-esquerda nas questões sociais e de direitos humanos [1]. Essa dualidade explica seu apoio à reforma tributária para facilitar a vida do empresário e, simultaneamente, sua defesa por orçamentos federais que contemplem grupos historicamente vulnerabilizados, como mulheres e povos originários [1].

O xadrez eleitoral de São Paulo e as alianças partidárias

A decisão de transferir seu domicílio eleitoral para São Paulo e disputar o Senado em 2026 alterou significativamente o peso de sua candidatura. O estado, que abriga o maior colégio eleitoral do país, tornou-se o principal campo de batalha entre as forças ligadas ao presidente Lula e os aliados do governador Tarcísio de Freitas. Nesse cenário, o perfil moderado foi escolhido estrategicamente para atrair o eleitor de centro que rejeita os extremos do espectro político.

A disputa pelas duas vagas ao Senado em São Paulo ilustra perfeitamente essa guerra ideológica. De um lado, ela enfrenta o ex-secretário de Segurança Guilherme Derrite, representante direto da direita conservadora [1]. Do outro, divide os votos do campo progressista com a ex-ministra Marina Silva, nome consolidado da centro-esquerda [1]. A estratégia da campanha é se posicionar como a via da previsibilidade, dialogando tanto com empresários da Faria Lima quanto com os trabalhadores da região metropolitana.

A mudança para o PSB e o peso do apoio governista

Para viabilizar essa candidatura em um estado altamente competitivo, foi necessária uma repactuação partidária. A saída do MDB e a filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) ocorreram no início de 2026, selando uma aliança direta com o vice-presidente Geraldo Alckmin [1]. A manobra partidária garantiu estrutura de campanha, tempo de televisão e, principalmente, a chancela oficial da chapa governista para tentar barrar o avanço da oposição no Sudeste.

Perguntas frequentes sobre o alinhamento ideológico

A ex-ministra apoia pautas conservadoras nos costumes? Ela se define como defensora dos direitos humanos e das liberdades individuais, afastando-se das pautas morais impostas pela extrema-direita [1]. Durante sua trajetória, votou a favor de legislações de proteção às mulheres e defendeu a inclusão social, características que a aproximam da centro-esquerda na área de costumes [1].

Como os políticos de direita enxergam a candidatura dela? Parte da oposição conservadora a classifica atualmente como uma candidata de esquerda, usando como justificativa o fato de ela ter integrado a base aliada do governo petista [1]. Parlamentares adversários frequentemente utilizam essa associação para tentar desgastar sua imagem junto ao eleitorado antipetista do interior paulista.

Qual é a posição dela sobre a reforma agrária? Apesar de ter forte ligação com o setor do agronegócio, ela defende publicamente a realização da reforma agrária em terras devolutas e improdutivas [1]. Seu argumento central é que a grande produção voltada para a exportação e a agricultura familiar possuem funções econômicas distintas, mas que podem coexistir sem conflitos diretos [1].

A capacidade de dialogar com o setor produtivo e, ao mesmo tempo, integrar a cúpula de um governo progressista demonstra como a moderação política opera na prática. Em um sistema eleitoral marcado por fortes rejeições, a construção de pontes entre a responsabilidade fiscal e a sensibilidade social torna-se o principal ativo para quem busca sobreviver e liderar no atual arranjo democrático brasileiro.