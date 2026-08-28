Alckmin reúne ex-secretários de SP para tentar aproximar Haddad de aliados tucanos

A campanha de Fernando Haddad (PT) se reunirá na tarde desta sexta-feira (28) com ex-secretários estaduais de São Paulo em uma tentativa de aproximar o petista de antigos aliados dos governos de Geraldo Alckmin e José Serra. O encontro será em um hotel na região central de São Paulo e foi intermediado pelo atual vice-presidente da República e terá a participação do próprio Alckmin.



Também devem participar da reunião Simone Tebet (MDB) e Marina Silva (Rede), candidatas ao Senado pela chapa de Haddad. A mobilização é feita por uma ala do PSDB que tende a apoiar o petista na eleição deste ano.



Os ex-secretários que participam do encontro passaram por gabinetes durante as gestões de Alckmin e Serra no governo paulista. A ideia é tentar convencer o grupo a aderir à campanha de Haddad e, principalmente, usar a rede de aliados construída ao longo dos anos para buscar votos para o petista no interior do estado.



Nos bastidores, a expectativa é que os ex-secretários possam atuar na articulação com lideranças políticas e aliados em diferentes cidades paulistas, ampliando a presença de Haddad fora da capital.



O encontro representa o primeiro movimento oficial de bastidor de Alckmin para tentar alavancar a candidatura de Haddad ao governo paulista. Até agora, o vice-presidente havia concentrado a participação na campanha em gravações para a propaganda eleitoral e em eventos de apresentação do plano de governo, como ocorreu no anúncio das propostas para a Educação.



Alckmin também fez gestos a prefeitos do interior de São Paulo em uma tentativa de aproximá-los do candidato petista. A campanha aposta justamente no capital político do vice-presidente no estado para reduzir a vantagem de Tarcísio de Freitas (Republicanos) fora da capital.



A avaliação dos petistas é que a articulação de Alckmin pode ajudar Haddad a conquistar eleitores de centro e ampliar o apoio à candidatura no interior paulista.

