JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Eleições 2026 | 21h35 - 23h05
Política

Flávio Bolsonaro e Lula empatam com 47% de rejeição, diz Datafolha

Pesquisa mostrou que o senador e o chefe do Executivo são os presidenciáveis que enfrentam maior resistência do eleitorado

Jovem Pan

Senador Flávio Bolsonaro e presidente Lula
Flávio e Lula são os presidenciáveis mais rejeitados Carlos Moura/Agência Senado/Ueslei Marcelino/COP30

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatam na rejeição do eleitorado. O parlamentar e o chefe do Executivo registraram, cada um, 47%.

Na sequência, aparecem:

  • Renan Santos (Missão): 15%;
  • Romeu Zema (Novo): 14%;
  • Ronaldo Caiado (PSD): 13%;
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 11%.

O professor Edmilson Costa (PCB) e a dentista Samara Martis (UP) registraram 10% cada um. O psiquiatra Augusto Cury (Avante) soma 9%.

A advogada Clariana Barão (DC) e o professor Hertz Dias (PSTU) também têm, cada um, 7%. O veterinário Wilson Grassi (Democrata) registra 6%, sendo o menos rejeitado.

De 15 a 16 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 11 de setembro com o número BR-04029/2026.

Assuntos

continue lendo

Presidente Lula (PT), candidato à reeleição Política Lula promete canetas emagrecedoras gratuitamente para pacientes com obesidade Durante o discurso no Norte de Minas, Lula afirmou também que os minerais críticos e as terras raras serão um "passaporte para o futuro do povo brasileiro"
  1. Flávio Bolsonaro critica Zé Trovão por ação contra reajuste do Bolsa Família Estadão Conteúdo · há 4 minutos
  2. Lula diz que Mendonça usa cargo no STF para ‘fazer política’: ‘Faz denúncia seletiva’ Estadão Conteúdo · há 22 minutos
  3. Datafolha: 50% desaprovam governo Lula; 48% aprovam Jovem Pan · há 2 horas
  4. Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente em eventual 2º turno, diz Datafolha Jovem Pan · há 3 horas