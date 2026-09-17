Flávio Bolsonaro e Lula empatam com 47% de rejeição, diz Datafolha

Pesquisa mostrou que o senador e o chefe do Executivo são os presidenciáveis que enfrentam maior resistência do eleitorado

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatam na rejeição do eleitorado. O parlamentar e o chefe do Executivo registraram, cada um, 47%.

Na sequência, aparecem:

Renan Santos (Missão) : 15%;

: 15%; Romeu Zema (Novo) : 14%;

: 14%; Ronaldo Caiado (PSD) : 13%;

: 13%; Rui Costa Pimenta (PCO): 11%.

O professor Edmilson Costa (PCB) e a dentista Samara Martis (UP) registraram 10% cada um. O psiquiatra Augusto Cury (Avante) soma 9%.

A advogada Clariana Barão (DC) e o professor Hertz Dias (PSTU) também têm, cada um, 7%. O veterinário Wilson Grassi (Democrata) registra 6%, sendo o menos rejeitado.

De 15 a 16 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 11 de setembro com o número BR-04029/2026.