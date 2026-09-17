Flávio Bolsonaro e Lula empatam com 47% de rejeição, diz Datafolha
Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatam na rejeição do eleitorado. O parlamentar e o chefe do Executivo registraram, cada um, 47%.
Na sequência, aparecem:
- Renan Santos (Missão): 15%;
- Romeu Zema (Novo): 14%;
- Ronaldo Caiado (PSD): 13%;
- Rui Costa Pimenta (PCO): 11%.
O professor Edmilson Costa (PCB) e a dentista Samara Martis (UP) registraram 10% cada um. O psiquiatra Augusto Cury (Avante) soma 9%.
A advogada Clariana Barão (DC) e o professor Hertz Dias (PSTU) também têm, cada um, 7%. O veterinário Wilson Grassi (Democrata) registra 6%, sendo o menos rejeitado.
De 15 a 16 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 11 de setembro com o número BR-04029/2026.
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