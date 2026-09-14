Doação de R$ 19 mi, Cadillac de R$ 1,6 mi: as movimentações suspeitas do cunhado de Vorcaro

Derrubada do sigilo revelou o Relatório de Inteligência Financeira que mapeia movimentações atípicas de Fabiano Campos Zettel, cunhado do controlador do Banco Master

Às vésperas do julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça atendeu à determinação do presidente da Corte, Edson Fachin, e derrubou o sigilo da petição 15.645, da Operação Compliance Zero. Entre os documentos tornados públicos está o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), entregue à Polícia Federal.

O parecer mapeia a rede de movimentações de 823 pessoas físicas e jurídicas ligadas ao advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. As análises apontam transações milionárias incompatíveis com o faturamento cadastrado das empresas e com a capacidade financeira dos envolvidos.

Entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, por exemplo, a conta da Igreja Batista da Lagoinha Belvedere, em Belo Horizonte, movimentou R$ 57,11 milhões no Banco do Brasil. Do total de R$ 28,49 milhões recebidos a crédito, R$ 19,20 milhões vieram de 26 lançamentos efetuados diretamente por Zettel, que possui procuração com amplos poderes sobre a conta bancária da entidade.

A movimentação levantou alertas do órgão porque a igreja possuía um faturamento anual presumido de apenas R$ 950 mil. Além das transferências de Zettel, a conta recebeu valores da Lagoinha Participações (R$ 1,1 milhão), da HV Empreendimentos (R$ 700 mil) e de Henrique Moura Vorcaro (R$ 120 mil). A maior parte desse montante foi rapidamente repassada para construtoras e empresas de engenharia — como a Jorlan Incorporadora (R$ 2,56 milhões), a Muzzi Misk Construtora (R$ 2,30 milhões) e a AFEB Estruturas Metálicas (R$ 1,01 milhão).

A Jovem Pan tenta contato com a Igreja Lagoinha. O espaço está aberto para manifestação.

Veículos de luxo

Por meio da Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda, empresa gerida por Zettel, o Coaf registrou diversas aquisições atípicas de veículos de alto padrão:

Cadillac Escalade Sport (2025): comprado em dezembro de 2025 por R$ 1,60 milhão .

comprado em dezembro de 2025 por . Audi RS6 Avant: adquirido no mesmo período por R$ 650 mil .

adquirido no mesmo período por . Utilitários Range Rover: operações envolvendo duas unidades de modelo 2024/2025 — uma negociada por R$ 1,53 milhão (com entrega de seminovo) e outra por R$ 1,17 milhão com devolução de troco de R$ 176 mil.

Segundo o Coaf, os padrões de negociação e a ausência de comprovação da origem primária dos recursos dispararam alertas nos sistemas de controle.

Outra empresa administrada por Zettel, a Super Empreendimentos e Participações movimentou R$ 19,69 milhões em junho de 2022 em uma conta cooperativa, a despeito de não registrar faturamento. Do total creditado, R$ 9,18 milhões vieram de injeções diretas do próprio Zettel.

O relatório aponta ainda transações imobiliárias suspeitas realizadas pela holding, como a doação de um imóvel de R$ 4,34 milhões para uma pessoa física sem vínculo familiar aparente com o doador. Além disso, o Coaf e cartórios de registro sinalizaram divergências anormais entre os valores declarados e as avaliações fiscais dos municípios em negócios milionários em São Paulo — incluindo transações de R$ 50 milhões com a Grip Negócios Imobiliários, R$ 43,71 milhões envolvendo a BRL Trust e R$ 23,11 milhões junto à Luzom SPE.