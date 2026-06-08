André do Prado tenta mediar acordo entre deputados após acusação de violência política

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), tem atuado nos bastidores para costurar um entendimento entre o líder do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Casa, o deputado estadual Gilmaci Santos (Republicanos), e a deputada estadual Ana Carolina Serra (PSDB), após ela acusá-lo de violência política de gênero. A tendência é que os três se reúnam ainda nesta semana.

A crise teve origem após Gilmaci Santos retirar o presidente da Sabesp, Carlos Piani, de uma reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos. Na ocasião, o líder do governo alegou ausência de quórum para a realização do encontro e descartou qualquer conversa informal com Piani. Ana Carolina Serra afirmou ter se sentido desrespeitada pelas falas do parlamentar. Gilmaci nega as acusações.

De acordo com interlocutores, André do Prado ligou para ambos os deputados tentando marcar um encontro para selar um acordo de paz. Gilmaci Santos sinalizou estar aberto ao diálogo. Já Ana Carolina Serra impôs uma condição: não se sentará à mesa enquanto o líder do governo não recuar de uma nota publicada pelo Republicanos de São Paulo negando as acusações.

O imbróglio pode ganhar um novo capítulo. Aliados da parlamentar avaliam que ela deve levar o caso ao Conselho de Ética da Alesp — desfecho que André do Prado tenta, a todo custo, evitar.