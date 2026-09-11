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Andrei nega que PF tenha monitarado Mendonça e diz que relatório contra ministro é legal

A declaração foi feita em documento enviado ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, nesta sexta-feira (11)

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Diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues
Diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues MATEUS BONOMI / AGIF / AGIF VIA AFP

O diretor-geral da Polícia Federal (PF) Andrei Rodrigues negou que a corporação tenha monitorado o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e afirmou que o relatório enviado a Alexandre de Moraes sobre o ministro foi cumprimento de ordem judicial e não é ilegal.

A declaração foi feita em documento enviado ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, nesta sexta-feira (11).

Alegação de Mendonça

O ministro André Mendonça afirmou na terça-feira (8) que foi monitorado por mais de um mês pela inteligência da Polícia Federal. Segundo ele, ao menos seis relatórios foram produzidos entre 3 e 31 de agosto com informações sobre sua atuação e sobre o advogado-geral da UniãoJorge Messias.

Na decisão de terça-feira, Mendonça determinou o afastamento de Andrei Rodrigues do cargo de diretor-geral da PF e de Leandro Almada da Diretoria de Inteligência Policial.

“Em segundo lugar, importa registrar que este relator foi submetido a monitoramento sistemático por parte da inteligência da polícia federal”
Ministro André Mendonça na decisão

De acordo com o magistrado, os relatórios registravam análises sobre decisões judiciais e relações institucionais. Um dos documentos, segundo Mendonça, indicava que a cadeia de informações tinha baixa confiança, mas autorizava “monitoramento e coleta dirigida” sobre ele e Messias.

Mendonça também afirmou que o material chegou ao conhecimento do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a decisão, o encaminhamento dos documentos foi feito por Andrei Rodrigues em 1º de setembro.

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