Como funcionam as regras para acompanhantes e crianças na cabine de votação

Entenda as normas do TSE para garantir o sigilo do voto e saiba em quais situações a lei permite auxílio na hora de ir às urnas.

O sigilo do voto é o pilar central da democracia brasileira contemporânea. Para garantir que a escolha de cada cidadão ocorra livre de pressões, intimidações ou constrangimentos, a regra geral da Justiça Eleitoral é clara: o eleitor deve estar totalmente sozinho diante da urna eletrônica. No entanto, a legislação prevê exceções estruturadas para assegurar a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, além de estabelecer diretrizes de convivência sobre a presença de menores de idade nos locais de votação. Compreender as engrenagens dessas normas evita transtornos no dia do pleito e garante o pleno exercício da cidadania.

O princípio do voto secreto na história política brasileira

A obrigatoriedade de votar desacompanhado não é um mero preciosismo burocrático, mas uma resposta direta a um passado de fraudes institucionais. Durante a República Velha, o sistema político era dominado pelo voto de cabresto, um mecanismo pelo qual coronéis e chefes políticos locais controlavam a escolha dos eleitores por meio de intimidação, violência ou troca de favores, aproveitando-se do modelo de voto aberto vigente na época.

A virada de chave ocorreu com o Código Eleitoral de 1932, que instituiu o voto secreto e a Justiça Eleitoral, buscando blindar o cidadão das pressões externas. Essa diretriz foi consolidada e ampliada pela Constituição de 1988, que classificou o sigilo da escolha política como uma cláusula pétrea, ou seja, uma regra que não pode ser abolida do ordenamento jurídico.

Para sustentar essa garantia no século XXI, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desenhou regras rígidas de isolamento na cabine de votação. O espaço físico reservado para a urna eletrônica é projetado com anteparos justamente para que ninguém, além do próprio eleitor, consiga visualizar a tela e saber qual foi o número digitado. Qualquer presença não autorizada nesse perímetro é tratada pelas autoridades como uma violação direta do processo democrático.

A autoridade da mesa receptora e a aplicação das exceções

Apesar da rigidez do sigilo, o sistema eleitoral precisa equilibrar a segurança do pleito com o direito universal à acessibilidade nas eleições. Na prática do mundo real, a lei permite que pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou limitações sensoriais recebam ajuda para exercer seu direito. Essa assistência, contudo, não ocorre de forma automática e depende da validação da autoridade local.

O presidente da mesa receptora de votos atua como o juiz imediato da seção eleitoral. É ele quem detém o poder administrativo para avaliar, observando a situação no local, se o auxílio de terceiros é de fato imprescindível. Uma vez autorizada, a pessoa de confiança escolhida pelo eleitor pode acompanhá-lo até a urna e, caso a limitação motora ou visual exija, pode até mesmo digitar os números na urna eletrônica.

Essa dinâmica exige bom senso e obedece a limites estritos para evitar distorções. O acompanhante precisa apresentar um documento oficial de identificação com foto e seus dados são obrigatoriamente registrados na ata da seção eleitoral. O objetivo desse registro documental é criar um rastro de auditoria, impedindo que a flexibilização da regra seja desvirtuada para coagir eleitores vulneráveis ou comprar votos.

O papel do TSE, dos tribunais regionais e a fiscalização partidária

O xadrez da organização eleitoral envolve diferentes camadas de poder que operam de forma conjunta. O TSE dita as normas gerais válidas para todo o território nacional, como a Resolução nº 23.759/2026, que modernizou os protocolos de acessibilidade. No entanto, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de cada estado possuem autonomia para orientar seus mesários sobre situações cotidianas específicas que a lei federal não detalha de forma exaustiva.

Um exemplo claro dessa variação interpretativa ocorre com a presença de menores de idade. Como não existe uma lei federal que proíba cabalmente a entrada de crianças, alguns TREs adotam posturas mais restritivas para blindar a cabine a todo custo, enquanto outros tribunais orientam os mesários a serem mais flexíveis com mães e pais que não têm com quem deixar os filhos pequenos durante o domingo de eleição.

Nesse cenário de interpretações, entram em campo os fiscais de partido. Esses agentes políticos ficam posicionados nas seções eleitorais para garantir que a máquina pública não favoreça adversários e que as exceções da lei sejam cumpridas à risca. A legislação proíbe expressamente que o acompanhante de um eleitor com deficiência tenha vínculos de trabalho com a Justiça Eleitoral, partidos políticos ou coligações. A medida serve para impedir qualquer tipo de boca de urna disfarçada no dia do pleito.

Dúvidas frequentes sobre o acesso à urna eletrônica

Afinal, pode entrar com criança na cabine de votação?

Não existe uma proibição absoluta na legislação, mas a decisão final cabe ao presidente da seção eleitoral. O mesário avalia na hora se a presença do menor compromete a tranquilidade e o sigilo do voto. Bebês e crianças de colo geralmente são liberados sem obstáculos, pois os responsáveis legais têm prioridade na fila de atendimento. No entanto, a regra de ouro é inegociável: é terminantemente proibido que a criança digite os números na urna eletrônica, uma tarefa que pertence de forma exclusiva ao eleitor registrado.

Quem pode atuar como acompanhante de uma pessoa com deficiência?

O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida tem o direito de escolher uma pessoa de sua estrita confiança para ajudá-lo na cabine. Essa pessoa deve ser maior de idade, apresentar documento de identidade e não pode atuar a serviço de partidos políticos, candidatos ou da própria organização das eleições. A autorização é dada na hora pelo presidente da mesa, sem a necessidade de um cadastro prévio na Justiça Eleitoral.

É permitido entrar com cão-guia no local de votação?

Sim. A legislação assegura às pessoas com deficiência visual o direito irrestrito de ingressar e permanecer em qualquer seção eleitoral acompanhadas de seu cão-guia. Essa garantia faz parte do pacote estrutural de acessibilidade, que também disponibiliza fones de ouvido nas urnas para o sistema de áudio e marcações táteis em Braille nos teclados.

O que acontece se o eleitor tentar entrar com o celular na cabine?

É rigorosamente proibido entrar na cabine de votação portando celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer equipamento de comunicação inteligente, mesmo que estejam desligados. O aparelho deve ser deixado no local indicado pelos mesários antes do cidadão se dirigir à urna. Quem se recusar a entregar o equipamento será impedido de votar, a ocorrência será registrada em ata e a força policial poderá ser acionada em caso de tumulto.

A arquitetura das regras de acesso à urna reflete o amadurecimento das instituições de controle do Brasil. Ao manter o isolamento do cidadão como prioridade máxima, o sistema barra tentativas modernas de manipulação política. Ao mesmo tempo, a abertura de exceções rigorosamente fiscalizadas para quem realmente necessita de apoio demonstra que a integridade do processo eleitoral não precisa ser um obstáculo para a inclusão social. O equilíbrio prático entre a segurança do Estado e os direitos individuais é o que sustenta a legitimidade dos resultados.