Lula rebate Flávio após ser chamado de ‘9 dedos’; senador se desculpa

Candidatos estiveram frente a frente nesta sexta-feira (23) do último debate presidencial antes do segundo turno da eleição, que acontece neste domingo (25)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu o senador Flávio Bolsonaro após ter sido chamado de nove dedos, dizendo que ele sabe o que é trabalho e que perdeu o dedo na adolescência. “Não vou permitir que um miliciano me chame de nove dedos”, disse Lula.

Em resposta ao mandatário, Flávio se desculpou pelo posicionamento.

“Se te onfendi porque te chamei e nove dedos, peço desculpas”, disse Flávio.

A declaração de Flávio foi feita durante o debate, quando Flávio arrancou risos ao dizer que o petista “dá com uma mão e tira com nove dedos”.

Lula e Flávio estiveram frente a frente nesta sexta-feira (23) do último debate presidencial antes do segundo turno da eleição, que acontece neste domingo (25). Essa foi a segunda vez que eles estiveram cara a cara durante a campanha eleitorial, a primeira foi no debate da Band/Jovem Pan.

O encontro aconteceu depois dos dois concordarem com a quebra de sigilo imediata, total e simultânea dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, com a divulgação e site de acesso público. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Mendonça, liberou, na quinta-feira (22), a quebra de sigilos bancário. Ele foi sorteado relator do caso na terça-feira (20).