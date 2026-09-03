Arruda diz que vai recorrer ao TSE sobre decisão do TRE de o tornar inelegível: ‘Luta não terminou’
O candidato ao governo pelo Distrito Federal José Roberto Arruda afirmou nesta quinta-feira que vai recorrer ao TSE contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).
“Respeito a decisão, mas essa luta não terminou. Vamos recorrer ao TSE e minha campanha continua firme, nas ruas, ao lado da população. Eu não vou abaixar a cabeça nem abandonar Brasília. Eu tenho fé em Deus, eu tenho experiência e a força que recebo em cada abraço. Brasília não suporta mais o abandono”, disse.
Também nesta quinta, o candidato participou de carreata em Ceilândia, no DF, e falou sobre os planos que tem para a região.
O TRE-DF formou maioria com 4 votos a 0 nesta quinta-feira (3) para rejeitar o registro da candidatura do ex-governador José Roberto Arruda (PSD) ao governo do DF.
Antes mesmo do início da análise, Arruda já tinha indicado que pretendia manter a campanha e recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O g1 tenta um novo posicionamento do político.
O relator do processo, desembargador eleitoral Guilherme Pupe votou por negar a candidatura de Arruda, baseando-se n atual forma da Lei da Ficha Limpa. Acompanharam Pupe os desembargadores André Puppin, Asiel Henrique de Sousa e Leonor Aguena.
Já Néviton Guedes se declarou suspeito, por ter julgado processos da operação Caixa de Pandora no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Na sessão desta quinta-feira, o Ministério Público Eleitoral voltou a defender que Arruda está inelegível, pelo menos, até 2030. O procurador Francisco Bastos afirmou que Arruda tem sete condenações por improbidade administrativa dadas por órgãos colegiados. Seis delas, segundo ele, teriam sido publicadas há menos de oito anos – e, portanto, ainda valem para a inelegilidade de Arruda.
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