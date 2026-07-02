Atlas/Bloomberg: 37,8% veem vídeo de Michelle como muito prejudicial a Flávio

Pesquisa mostrou também que 28,9% dos entrevistados avaliam ser 'muito importante' participação ativa da ex-primeira-dama na campanha do senador à Presidência da República

Pesquisa avaliou o impacto de vídeo de Michelle Bolsonaro na campanha de Flávio

Uma pesquisa da Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (2) mostrou que 37,8% dos entrevistados que assistiram ao vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acreditam que a gravação prejudica muito a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Outros 26,3% disseram que a publicação “enfraquece pouco” o parlamentar.

Para 22,4% dos entrevistados, o vídeo “não afeta” a campanha de Flávio. Já 7,1% responderam que a gravação “fortalece muito” o senador, enquanto 2,1% avaliam que “fortalece pouco”. Outros 4,4% disseram não saber.

Sobre o apoio e da participação ativa de Michelle na campanha de Flávio, 28,9% afirmaram ser “muito importantes”, e 26,5% julgaram ser só “importantes”.

Para 16,3%, é “pouco importante”. Já 11,7% responderam ser “nada importante”. Outros 16,6% disseram não saber.

De 26 a 30 de junho, o Instituto AtlasIntel entrevistou 4.999 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 25 de junho com número BR-04582/2026.