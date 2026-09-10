Atlas/Bloomberg: Lula é o mais rejeitado, com 52,5%; Flávio tem 49,6%

Diferença entre presidente e senador permanece mesmo considerada a margem de erro de um ponto percentual

Pesquisa Atlas/Bloomberg de setembro mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o nome mais rejeitado entre os políticos testados, com 52,5% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.

Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo, com 49,6%. A diferença entre os dois é de 2,9 pontos percentuais. Considerada a margem de erro de um ponto para cada resultado, as faixas de Lula e Flávio não se sobrepõem.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece na terceira posição, com 37,7% de rejeição, seguido por Renan Santos (Missão), com 35,7%, e Pablo Marçal (PRTB), com 35,1%. Pela margem de erro, há sobreposição entre os percentuais desse grupo.

Na sequência aparecem Romeu Zema (Novo), com 31,6%; Ronaldo Caiado (PSD), com 28,1%; e Augusto Cury (Avante), com 25,6%. Outros 0,7% responderam que não rejeitam nenhum dos nomes apresentados.

A Atlas/Bloomberg entrevistou 5.000 pessoas entre 4 e 9 de setembro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01452/2026.