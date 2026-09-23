Atlas/Boomberg: Zucco tem 49,7% contra 39,3% de Juliana Brizola no 2º turno

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (23) também mostra Zucco na liderança no primeiro turno, com 41,6% das intenções de voto

A pesquisa Atlas/Boomberg, divulgada nesta quarta-feira (23), mostra o deputado federal Zucco (PL) com 49,7% das intenções de voto contra 39,3% de Juliana Brizola (PDT) em um eventual segundo turno na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul.

Brancos, nulos e eleitores que não souberam responder somam 11%.

Veja os números:

Zucco (PL): 49,7%;

49,7%; Juliana Brizola (PDT): 39,3%;

39,3%; Branco/nulo/não sabe: 11%.

A pesquisa também testou outros dois cenários de segundo turno. Contra Gabriel Souza (MDB), Zucco registra 42,8%, enquanto o emedebista tem 39,2%. Brancos, nulos e não sabem somam 18%.

Já em uma disputa entre Gabriel Souza e Juliana Brizola, a pedetista aparece com 38,8%, contra 34,5% de Gabriel Souza. O percentual de branco, nulo ou não sabe é de 26,7%.

Primeiro turno

A pesquisa também realizou um levantamento sobre o primeiro turno das eleições ao governo do RS. Zucco aparece na liderança, com 41,6% das intenções de voto, seguido por Juliana Brizola, com 36,1%.

Gabriel Souza (MDB) registra 13,5%; Marcelo Maranata (PSDB), 0,8%; e Priscila Voigt (UP), 0,1%.

Votos brancos e nulos somam 1,6%, enquanto 6,3% dos entrevistados não souberam responder.

Veja os números:

Zucco: 41,6%;

41,6%; Juliana Brizola: 36,1%;

36,1%; Gabriel Souza: 13,5%;

13,5%; Marcelo Maranata (PSDB): 0,8%;

0,8%; Priscila Voigt (UP): 0,1%;

0,1%; Voto branco/nulo: 1,6%;

1,6%; Não sabe: 6,3%.

A pesquisa ouviu 1.819 eleitores entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob os números RS-00981/2026 e BR-01816/2026.