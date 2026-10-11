Ato de Lula na Paulista tem imagem de Nossa Senhora, bandeiras do Brasil e Constituição
Apoiadores da candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fizeram neste domingo (11) manifestação em prol do chefe do Executivo. O ato ocupou cerca de sete quarteirões da Avenida Paulista, em São Paulo, com concentração no Museu de Arte de São Paulo (Masp).
A mobilização reuniu estudantes, fãs de artistas, torcedores do Corinthians e do Palmeiras e influenciadores. Também estiveram presentes:
- Geraldo Alckmin (PSB);
- Elmano de Freitas (PT);
- Jerônimo Rodrigues (PT);
- Rafael Fonteles (PT);
- Rui Costa (PT-BA);
- Erika Hilton (PSOL-SP);
- Guilherme Cortez (PSOL-SP);
- Sâmia Bonfim (PSOL-SP);
- Sonia Guajajara (PSOL-SP);
- Luna Zarattini (PT-SP);
- Camila Jara (PT-MS);
- Leonardo Grandini (PT-SP);
- Guilherme Boulos (PSOL);
- Fernando Haddad (PT);
- Simone Tebet (PSB);
- Marina Silva (Rede);
- Otoni de Paula (PSD);
- Edinho Silva;
- José Genoíno;
- Janja;
- Lu Alckmin;
- Juca Kfouri;
- Jão;
- Humberto Carrão;
- Daniela Mecury;
- Baco Exu do Blues;
- Rapper Ramalho;
- Vitória Falcão.
Os manifestantes levaram à Avenida Paulista imagem da Nossa Senhora, bandeiras do Brasil, de movimento estudantil, do Movimento Social Sem Terra (MST), de partidos de esquerda e LGBTQIAP+, a Constituição Federal, balão do candidato Flávio Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de ratos, diversos cartazes contra o senador, a família Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de peças em defesa da soberania e a favor do fim da escala 6×1.
Veja imagens do ato
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