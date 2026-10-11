Ato de Lula na Paulista tem imagem de Nossa Senhora, bandeiras do Brasil e Constituição

Fãs de artistas, políticos, cantores, atores, torcedores e estudantes fizeram manifestação neste domingo (11) em prol da reeleição do chefe do Executivo

Apoiadores da candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fizeram neste domingo (11) manifestação em prol do chefe do Executivo. O ato ocupou cerca de sete quarteirões da Avenida Paulista, em São Paulo, com concentração no Museu de Arte de São Paulo (Masp).

A mobilização reuniu estudantes, fãs de artistas, torcedores do Corinthians e do Palmeiras e influenciadores. Também estiveram presentes:

Geraldo Alckmin (PSB);

Elmano de Freitas (PT);

Jerônimo Rodrigues (PT);

Rafael Fonteles (PT);

Rui Costa (PT-BA);

Erika Hilton (PSOL-SP);

Guilherme Cortez (PSOL-SP);

Sâmia Bonfim (PSOL-SP);

Sonia Guajajara (PSOL-SP);

Luna Zarattini (PT-SP);

Camila Jara (PT-MS);

Leonardo Grandini (PT-SP);

Guilherme Boulos (PSOL);

Fernando Haddad (PT);

Simone Tebet (PSB);

Marina Silva (Rede);

Otoni de Paula (PSD);

Edinho Silva;

José Genoíno;

Janja;

Lu Alckmin;

Juca Kfouri;

Jão;

Humberto Carrão;

Daniela Mecury;

Baco Exu do Blues;

Rapper Ramalho;

Vitória Falcão.

Os manifestantes levaram à Avenida Paulista imagem da Nossa Senhora, bandeiras do Brasil, de movimento estudantil, do Movimento Social Sem Terra (MST), de partidos de esquerda e LGBTQIAP+, a Constituição Federal, balão do candidato Flávio Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de ratos, diversos cartazes contra o senador, a família Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de peças em defesa da soberania e a favor do fim da escala 6×1.

Veja imagens do ato

Manifestantes em ato pró-Lula – LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes em ato pró-Lula – DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes em ato pró-Lula – RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes em ato pró-Lula – ALE FRATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes em ato pró-Lula – PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

Lula em ato na Avenida Paulista – WALMOR CARVALHO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes em ato pró-Lula – ALE FRATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes em ato pró-Lula – GABRIELA PEREIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes em ato pró-Lula – ALE CABRAL/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes em ato pró-Lula – RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes em ato pró-Lula – LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes em ato pró-Lula – RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes em ato pró-Lula – ALE CABRAL/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes em ato pró-Lula – ANGÉLICA ALVES/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Democracia é amor! pic.twitter.com/usM2isFcWF — Regina Lima | Aonde Vamos? Podcast (@reginacomunica) October 11, 2026

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