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Ato de Lula na Paulista tem imagem de Nossa Senhora, bandeiras do Brasil e Constituição

Fãs de artistas, políticos, cantores, atores, torcedores e estudantes fizeram manifestação neste domingo (11) em prol da reeleição do chefe do Executivo

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LULA FAZ ATO DE CAMPANHA NA AV PAULISTA
Ato ocupou cerca de sete quarteirões da Avenida Paulista WALMOR CARVALHO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Apoiadores da candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fizeram neste domingo (11) manifestação em prol do chefe do Executivo. O ato ocupou cerca de sete quarteirões da Avenida Paulista, em São Paulo, com concentração no Museu de Arte de São Paulo (Masp).

A mobilização reuniu estudantes, fãs de artistas, torcedores do Corinthians e do Palmeiras e influenciadores. Também estiveram presentes:

  • Geraldo Alckmin (PSB);
  • Elmano de Freitas (PT);
  • Jerônimo Rodrigues (PT);
  • Rafael Fonteles (PT);
  • Rui Costa (PT-BA);
  • Erika Hilton (PSOL-SP);
  • Guilherme Cortez (PSOL-SP);
  • Sâmia Bonfim (PSOL-SP);
  • Sonia Guajajara (PSOL-SP);
  • Luna Zarattini (PT-SP);
  • Camila Jara (PT-MS);
  • Leonardo Grandini (PT-SP);
  • Guilherme Boulos (PSOL);
  • Fernando Haddad (PT);
  • Simone Tebet (PSB);
  • Marina Silva (Rede);
  • Otoni de Paula (PSD);
  • Edinho Silva;
  • José Genoíno;
  • Janja;
  • Lu Alckmin;
  • Juca Kfouri;
  • Jão;
  • Humberto Carrão;
  • Daniela Mecury;
  • Baco Exu do Blues;
  • Rapper Ramalho;
  • Vitória Falcão.

Os manifestantes levaram à Avenida Paulista imagem da Nossa Senhora, bandeiras do Brasil, de movimento estudantil, do Movimento Social Sem Terra (MST), de partidos de esquerda e LGBTQIAP+, a Constituição Federal, balão do candidato Flávio Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de ratos, diversos cartazes contra o senador, a família Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de peças em defesa da soberania e a favor do fim da escala 6×1.

Veja imagens do ato

Manifestantes em ato pró-Lula na Avenida Paulista
Manifestantes em ato pró-Lula – LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO
Manifestação pró-Lula na Avenida Paulista, em São Paulo
Manifestantes em ato pró-Lula – DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO
Avenida Paulista reúne multidão em ato de apoio à reeleição de Lula
Manifestantes em ato pró-Lula – RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Manifestantes em ato pró-Lula na Avenida Paulista
Manifestantes em ato pró-Lula – ALE FRATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO
Manifestantes em ato pró-Lula – PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO
Lula em ato na Avenida Paulista – WALMOR CARVALHO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Manifestantes em ato pró-Lula na Avenida Paulista
Manifestantes em ato pró-Lula – ALE FRATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO
Manifestantes em ato pró-Lula na Paulista
Manifestantes em ato pró-Lula – GABRIELA PEREIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
Manifestantes em ato pró-Lula na Avenida Paulista
Manifestantes em ato pró-Lula – ALE CABRAL/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO
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Manifestantes em ato pró-Lula na Avenida Paulista
Manifestantes em ato pró-Lula – LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO
ATO EM APOIO A LULA SP
Manifestantes em ato pró-Lula – RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Manifestantes em ato pró-Lula na Avenida Paulista
Manifestantes em ato pró-Lula – ALE CABRAL/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO
LULA REÚNE APOIADORES NA AVENIDA PAULISTA
Manifestantes em ato pró-Lula – ANGÉLICA ALVES/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

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