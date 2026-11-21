Michelle vai ao hospital onde Bolsonaro está internado: ‘Otimistas e confiantes’
A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) chegou neste sábado (21) a Brasília depois de viagem a Israel para descanso. Por meio de publicação nos stories do Instagram, a ex-primeira-dama informou que está com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
“Graças a Deus, ele está com uma cara boa e não teve febre. Estamos otimistas e confiantes de que a sonda vai ajudar bastante e de que amanhã ele estará bem melhor”, escreveu Michelle.
A ex-primeira-dama também disse: “Vamos continuar orando por sua plena recuperação. Não se deixem levar por postagens de pessoas que não têm informações da equipe médica, pessoas que por serem pessimistas e sem fé, só enxergam amargura e o dessabor da vida”.
Bolsonaro foi internado na sexta-feira (20), no Hospital DF Star, em Brasília. O capitão da reserva apresentou dor e distensão abdominal.
Segundo boletim médico divulgado também neste sábado, o ex-presidente foi diagnosticado com obstrução intestinal aguda. Ele está estável, está consciente, orientado e respira espontaneamente.
Além disso, o relatório médico informou não haver previsão para receber alta.
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