Bolsa de SP abre em alta de 9% após 1º turno liderado por Flávio Bolsonaro
A Bolsa de Valores de São Paulo abriu nesta segunda-feira (5) em forte alta depois que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) liderou o primeiro turno das eleições presidenciais contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem enfrentará em um segundo turno.
O índice de referência Ibovespa operava acima de 9% em relação ao fechamento anterior na abertura da bolsa B3, sediada em São Paulo.
Flávio obteve cerca de 47% dos votos contra 45% de Lula, que inicia agora um caminho difícil rumo ao segundo turno, em 25 de outubro.
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) prometeu um ajuste fiscal para conter o aumento da dívida pública registrado durante este terceiro mandato de Lula.
O dólar era cotado a 4,98 reais às 10h00 (horário de Brasília), abaixo do valor de fechamento de 5,22 reais na última sexta-feira.
Durante o governo Lula, a inflação permaneceu sob controle e o desemprego caiu para mínimos históricos.
No entanto, os brasileiros reclamam da perda de poder de compra, e o endividamento das famílias preocupa as autoridades.
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