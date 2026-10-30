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Política

Brasil convoca representante da Argentina por fuga de Flávio Bolsonaro

O encontro ocorreu na quinta-feira em Brasília e foi um 'procedimento de praxe'

AFP

Candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL)
. Flávio Bolsonaro chegou à Flórida na quarta-feira SILVIO AVILA / AFP

O Itamaraty convocou a encarregada de negócios da Argentina em Brasília para “prestar esclarecimentos” após a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para os Estados Unidos, passando pelo território argentino, informou nesta sexta-feira (30) uma fonte diplomática brasileira à AFP.

O encontro ocorreu na quinta-feira em Brasília e foi um “procedimento de praxe”, indicou a fonte. Flávio Bolsonaro chegou à Flórida na quarta-feira, dias depois de ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

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