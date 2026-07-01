Caiado anuncia Kassab como vice na chapa presidencial

Nome do ex-prefeito de São Paulo já vinha sendo ventilado desde maio e ganhou força nas últimas semanas

O pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), anunciou, nesta quarta-feira (1º), Gilberto Kassab, presidente do partido, como vice na chapa presidencial. A informação já tinha sido adiantada pela Jovem Pan, indicando que o ex-prefeito de São Paulo ganhou força nas últimas semanas.

No dia 29 de maio a comentarista da Jovem Pan, Dora Kramer, havia antecipado que Kassab seria o escolhido para o posto. Na ocasião, o ex-secretário do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) negou a informação e o anúncio foi adiado. Desta vez, porém, aliados afirmam que Kassab se colocou à disposição para assumir a vice na chapa, mesmo tendo dito a alguns interlocutores não ter pretensões eleitorais neste ano.

O nome do ex-prefeito de São Paulo já vinha sendo ventilado desde maio, ocasião em que Kassab se disse “à disposição”, caso fosse essa a escolha de Caiado. Na segunda-feira (29), Caiado havia informado que anunciaria o vice nesta quarta às 11h em coletiva de imprensa em Brasília, contando, não deu nenhuma pista de quem poderia ser o nome.