Caiado anuncia vice nesta semana; evento deve ocorrer na quarta em Brasília

Kassab e Silvia Abravanel são especulados no partido, mas ambos negam; tendência é de chapa pura com nome do próprio PSD

O pré-candidato à presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) afirmou nesta segunda-feira (29) que anunciará o vice de sua chapa ainda nesta semana. A tendência, segundo interlocutores, é que seja chapa pura.

O anúncio está previsto para um evento na quarta-feira (1º), em Brasília. Caiado será o segundo pré-candidato à presidência a formalizar a composição da chapa. O primeiro foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que manteve o vice-presidente Geraldo Alckmin como seu número dois.

Internamente, membros do PSD especulam os nomes do presidente da legenda, Gilberto Kassab, e da apresentadora Silvia Abravanel para o posto. Ambos, no entanto, negam a possibilidade. Ao ser questionado sobre o tema, Caiado despistou e afirmou que aguardará o evento para fazer o anúncio, evitando também revelar se o escolhido seria homem ou mulher.

Como mostrou a Jovem Pan,interlocutores do PSD cobravam que o partido buscasse uma composição com outras siglas, visando ampliar o tempo de televisão durante a propaganda eleitoral.