Caiado é diagnosticado com pneumonia após ser internado em São Paulo

Candidato à Presidência havia sido hospitalizado para tratar faringite aguda e está clinicamente estável, segundo equipe médica

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) foi diagnosticado com pneumonia após ser internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O ex-governador de Goiás havia dado entrada na unidade para tratar um quadro de faringite aguda e receber medicação intravenosa.

Segundo nota divulgada pela equipe médica, uma tomografia de tórax realizada durante a avaliação confirmou a pneumonia. Com o novo diagnóstico, o tratamento foi ajustado.

Foi realizada tomografia de tórax, que confirmou o diagnóstico de pneumonia. Diante desse achado, o diagnóstico foi atualizado e o tratamento, ajustado Nota de Ronaldo Caiado

Caiado está clinicamente estável, respirando espontaneamente e apresenta boa evolução, de acordo com o comunicado assinado pela médica Ludihmila Abrahão Hajjar.

A internação ocorreu na quinta-feira (10). Inicialmente, a equipe informou que o objetivo era acelerar a recuperação do candidato para que ele pudesse retomar o mais breve possível os compromissos previstos em sua agenda de campanha.

Ex-governador de Goiás, Caiado disputa a Presidência da República pelo PSD. Em pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na quinta, o candidato aparece com 1,1% das intenções de voto.