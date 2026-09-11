Caiado é diagnosticado com pneumonia após ser internado em São Paulo
O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) foi diagnosticado com pneumonia após ser internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O ex-governador de Goiás havia dado entrada na unidade para tratar um quadro de faringite aguda e receber medicação intravenosa.
Segundo nota divulgada pela equipe médica, uma tomografia de tórax realizada durante a avaliação confirmou a pneumonia. Com o novo diagnóstico, o tratamento foi ajustado.
Foi realizada tomografia de tórax, que confirmou o diagnóstico de pneumonia. Diante desse achado, o diagnóstico foi atualizado e o tratamento, ajustadoNota de Ronaldo Caiado
Caiado está clinicamente estável, respirando espontaneamente e apresenta boa evolução, de acordo com o comunicado assinado pela médica Ludihmila Abrahão Hajjar.
A internação ocorreu na quinta-feira (10). Inicialmente, a equipe informou que o objetivo era acelerar a recuperação do candidato para que ele pudesse retomar o mais breve possível os compromissos previstos em sua agenda de campanha.
Ex-governador de Goiás, Caiado disputa a Presidência da República pelo PSD. Em pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na quinta, o candidato aparece com 1,1% das intenções de voto.
Assuntos
continue lendo
- Relatora do TSE vota para negar registro de candidatura de Marçal à Presidência Estadão Conteúdo · há 2 minutos
- Paraná Pesquisas: Tarcísio chega a 49,7% no 1º turno contra 34,5% de Haddad Estadão Conteúdo · há 22 minutos
- Toffoli seria o beneficiário de fundo que recebeu R$ 35 mi de Vorcaro, diz revista Jovem Pan · há 29 minutos
- Flávio Bolsonaro era interlocutor direto de Vorcaro para Dark Horse, aponta PF Nícolas Robert · há 59 minutos