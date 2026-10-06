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Política

Lula não pretende anunciar Alckmin como ministro da Fazenda, diz presidente do PT

Mudança do vice-presidente da República é defendida por uma ala da campanha petista para atrair o eleitor de centro e agradar o mercado

Estadão Conteúdo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (D), e o vice-presidente Geraldo Alckmin durante cerimônia de assinatura da "Medida Provisória Brasil Soberano", que traz um conjunto inicial de ações para proteger empresas e trabalhadores brasileiros dos efeitos da sobretaxa imposta pelo governo dos Estados Unidos, no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025. 13/08/2025 - Foto: FáTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
Presidente Lula (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente do PT, Edinho Silva, negou em entrevista à CNN Brasil que o presidente Lula (PT) pretenda anunciar que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) comandará o Ministério da Fazenda em um eventual quarto mandato. Conforme revelado pela Reuters e confirmado pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a mudança é defendida por uma ala da campanha para atrair o eleitor de centro e agradar o mercado.

“O presidente Lula nunca falou em mudança de ministério, ele não tocou no assunto. Ministério você discute depois que você ganha a eleição. Ganhando a eleição, você começa a recompor o seu governo. Não está no radar do presidente Lula esse posicionamento agora”Presidente do PT, Edinho Silva

Ainda sobre Alckmin, Edinho disse que o vice-presidente está atuando para dialogar com lideranças políticas que ainda não estão no guarda-chuva petista para ampliar a aliança em defesa da reeleição de Lula.

“Geraldo Alckmin tem conduzido nossas conversas, ampliando nossas alianças e conversando com outras lideranças políticas do nosso país no sentido de nós ampliarmos nossa capacidade de apoio político à reeleição do presidente Lula”, disse Edinho.

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