Lula não pretende anunciar Alckmin como ministro da Fazenda, diz presidente do PT
O presidente do PT, Edinho Silva, negou em entrevista à CNN Brasil que o presidente Lula (PT) pretenda anunciar que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) comandará o Ministério da Fazenda em um eventual quarto mandato. Conforme revelado pela Reuters e confirmado pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a mudança é defendida por uma ala da campanha para atrair o eleitor de centro e agradar o mercado.
“O presidente Lula nunca falou em mudança de ministério, ele não tocou no assunto. Ministério você discute depois que você ganha a eleição. Ganhando a eleição, você começa a recompor o seu governo. Não está no radar do presidente Lula esse posicionamento agora”Presidente do PT, Edinho Silva
Ainda sobre Alckmin, Edinho disse que o vice-presidente está atuando para dialogar com lideranças políticas que ainda não estão no guarda-chuva petista para ampliar a aliança em defesa da reeleição de Lula.
“Geraldo Alckmin tem conduzido nossas conversas, ampliando nossas alianças e conversando com outras lideranças políticas do nosso país no sentido de nós ampliarmos nossa capacidade de apoio político à reeleição do presidente Lula”, disse Edinho.
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