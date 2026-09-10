Atlas/Bloomberg: Lula tem 43% e Flávio, 37,4% no 1º turno

Presidente mantém liderança; senador avança em relação a agosto e reduz diferença para 5,6 pontos percentuais

Pesquisa Atlas/Bloomberg de setembro mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa presidencial, com 43% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 37,4%.

A diferença entre os dois é de 5,6 pontos percentuais, superior à margem de erro de um ponto para mais ou para menos. Mesmo considerados os limites da margem para os dois candidatos, Lula permanece numericamente à frente.

Na comparação com o levantamento de agosto apresentado na série histórica da pesquisa, Lula permaneceu em 43%, enquanto Flávio passou de 34% para 37,4%. Com isso, a distância entre os dois caiu de nove para 5,6 pontos percentuais.

Na terceira posição, Augusto Cury (Avante) tem 6,6% e Renan Santos (Missão), 6,5%, em empate técnico. Na pesquisa anterior, ambos apareciam com 8%.

Na sequência estão Romeu Zema (Novo), com 2,1%; Ronaldo Caiado (PSD), com 1,1%; Samara (UP), com 1%; e Pablo Marçal (PRTB), também com 1%. Clariana Barão (DC) registra 0,3%. Rui Costa Pimenta (PCO) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) aparecem com 0%. Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não foram mencionados pelos entrevistados.

Votos brancos ou nulos somam 0,6%, enquanto 0,4% não souberam responder.

A Atlas/Bloomberg entrevistou 5.000 pessoas entre 4 e 9 de setembro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01452/2026.